Тохсунньу 9 күнүгэр Горнай улууһун Атамай нэһилиэгэр байыаннай дьайыы бэтэрээннэригэр, дьиэ кэргэттэригэр аналлаах Саҥа дьыллааҕы тэрээһин буолла.
Нэһилиэк баһылыга Айсен Павлов буойун уолаттарбытын, кинилэр төрөппүттэрин, дьиэ кэргэттэрин үүммүт Саргылаах Саҥа дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлээн туран,
үөрүүлээх быһыыга-майгыга буойуттарбыт ийэлэригэр СӨ Байыаннай дьайыы бэтэрээннэрин ассоциациятын аатыттан «Матери Защитника Отечества» мэтээллэри, аҕаларыгар Махтал суруктары туттарда.
Тэрээһин үөрүүлээх арыллыытын кэннэ остуол тула сэргэстэһэн олорон, тото-хана аһаан, ирэ-хоро кэпсэтэн, ааспыты ахтан-санаан, инникини сырдыгы түстээн, оонньоон, үҥкүүлээн, үөрэн-көтөн тарҕастыбыт.
Биһиги дьоруойдарбытар, буойун уолаттарбытыгар, дьиэ кэргэттэригэр чэгиэн доруобуйаны, өйдөһүүнү-өйөһүүнү, сырдык ыраас тапталы, иллээх-эйэлээх олоҕу, бары кэрэни, үтүөнү баҕарабыт. Саҥа үүммүт сыл бука барыгытыгар үгүс үөрүүнү, эйэлээх олоҕу аҕаллын.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Татьяна Алексеева