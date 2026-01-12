Амматааҕы “Фаворит” бильярдыыр кулуупка бэтэрээннэргэ улуустааҕы күрэх буолан ааста. Бу бильярды сэҥээрээччилэр саҥа сылга үктэнэн баран бастакы күрэхтэрэ буолар. Ааспыт сыл түмүгүнэн Амма улууһун бильярдистарын тэрилтэтэ (сал. Г.Г. Аммосов) өрөспүүбүлүкэҕэ бастыҥынан ааттанна. Онтон сыл бастакы турнирын кыайыылаахтара кимнээх буоллулар?
Аммаҕа “Фаворит” бильярдыыр кулуупка бильярдистар бу сылга бастакы турнирдарын ыыттылар. Манна Болугуртан, Алтантан, Сатаҕайтан уонна Амматтан уопсайа 20 күрэхтэһээччи кэлэн комбинированнай пирамидаҕа күрэхтэстилэр. Сыл бастакы турнира түүн 12 чааска түмүктэнэн кыайыылаахтар быһаарылыннылар.
Ол курдук хотторуулаахтар биирдии чаас, бириистээх миэстэҕэ тахсааччылар балтараалыы чаас оонньоотулар. Түмүккэ бастакы миэстэни Амматтан Игнатий Гаврильев, иккис миэстэ Юрий Ноговицын уонна үһүс миэстэни Алтантан Александр Захаров уонна Сатаҕайтан Афанасий Неустроев ылан мэтээлинэн уонна дипломнарынан наҕараадаланнылар.
“Ааспыт сыл биһиэхэ, бильярдистарга бэрт сэргэхтик ааспыта. Араас таһымнаах уопсайа 12 күрэхтэһиилэри, турнирдары ыыппыппыт, анал байыаннай дьайыы улуустааҕы пуондатыгар бэйэбитин көмөбүтүн оҥорбуппут. Ол түмүгэр ахсынньы ыйга өрөспүүбүлүкэ бильярд спордун федерациятын таһаарар түмүгэр иккис сылбытын кыайыылаах таҕыстыбыт.
Ахсынньы ыйга сылы түмүктүүр чемпионакка улуустар икки ардыларыгар бастыҥ буолбуппутун туоһулуур сертификаты туттарбыттара. Бу чемпионакка биэс киһибит баран кыттыыны ылан, Саха сирин бастыҥ бильярдистарын кытта тэҥҥэ киирсэн, элбэх уопут ылан кэлбиттэрэ. Саҥа үүммүт сылга эмиэ бу тэтиммитин ыһыктыбакка араас күрэхтэһиилэри тэрийиэхпит. Онно нэһилиэктэр көхтөөх кыттыыны ылыахтара диэн эрэнэбит”, — диэн этэр “Фаворит” бильярдыыр кулууп салайааччыта Григорий Аммосов сырдатта.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Амма олоҕо” хаһыат