Күн-дьыл туругуттан улуустарга оптуобустар сырыыларын тохтоттулар.
Ол курдук, Горнайга, Намҥа, Хаҥаласка уонна Чурапчыга айанныыр оптуобустар сырыылара тымныынан тохтоото. Чопчулаан эттэххэ, 2026 сыл тохсунньу 10 күнүттэн 12:00 чаастан тохсунньу 11 күнүгэр диэри оптуобустар айаннаабаттар. Бу быһаарыыны суоппардарга уонна пассажирдарга тымныы кэмҥэ суолга-иискэ куттал суох буолуутун хааччыйар туһуттан ыллылар. Күн-дьыл туругуттан айаны былаанныырга сүбэлииллэр. Бу туһунан тырааныспар уонна суол-иис хаһаайыстыбатын министиэристибэтин телеграм-ханаалыгар иһитиннэрэллэр.
Сонун төрдө: НВК Саха
Хаартыска: СӨ тырааныспар уонна суол-иис хаһаайыстыбатын министиэристибэтин телеграм-ханаалыттан