Амма улууһугар 2026 сыл тыа хаһаайыстыбатын сылынан биллэриллибитэ. Бу быһаарыныыны өйөөн соморсуннар хаһаайыстыба үлэһиттэригэр солбукка таҕыстылар.
Нэһилиэкпит баһылыга Алексей Кононов, баһылыгы солбуйааччы Надежда Белолюбская, тыа хаһаайыстыбатын исписэлииһэ Нюргуяна Николаевна, дьаһалта бары исписэлиистэрэ «Соморсун» хаһаайыстыба ферматыгар бараннар ыанньыксыттары, сүөһү көрөөччүлэри солбуйан сынньаттылар.
Онон хаһаайыстыба коллективын аатыттан махтал тылларын иһиттилэр.
Бу курдук кэлбит сылбытын бары тутуспутунан көрсөн, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһэн, өйөһөн, этэҥҥэ үлэлээн-хамсаан, нэһилиэкпит иннин диэки сайдан барарыгар төһүү буолуоҕуҥ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Амма олоҕо", Галина ЗАБОРОВСКАЯ.