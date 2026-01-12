Мэҥэ Хаҥаласка үтүө үгэскэ кубулуйбут “Чыамайыкы ыҥырар” волейболга өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэхтэһии икки күн дьон-сэргэ биһирэбилин ылан бэрт үчүгэйдик, сэргэхтик ааста.
Күрэхтэһии тула, буоларын курдук, нэһилиэк үтүө дьоно-сэргэтэ түмсэн, бириис туруоруутугар, тэрээһинигэр бэйэлэрин кылааттарын киллэрэн, тэрээһин таһымын үрдэтэн көмөлөспүттэригэр барҕа махталбытын биллэрэбит.
Ордук бэлиэтээн махтал тылларын тиэрдэбит: оскуолабыт кэлэктиибигэр, Любовь Романоваҕа, Маргарита Дьячковскаяҕа, икки күн минньигэс, сылаас аһынан аһаппыт асчыттарбытыгар Светлана Филипповаҕа, Лена Егороваҕа, кинилэргэ көмөлөспүт Анна Готовцеваҕа, Ирина Николаеваҕа, Саргылана Тимофееваҕа, Дария Романоваҕа, күрэхтэһии үөрүүлээх аһыллыытын тэрээһиннэригэр сүүрбүт-көппүт Варвара Куприяноваҕа, Анна Ивановаҕа, Мария Петровнаҕа, харчынан бириис туруутугар көмөлөспүт оскуола, оҕо уһуйаанын кэлэктииптэригэр, култуура киинин бары үлэһиттэригэр, олох-дьаһах хомунаалынай хаһаайыстыба үлэһиттэригэр, «Армон» сылааһынан хааччыйар тэрилтэ олохтоох үлэһиттэригэр, «Тамма» ТХПК үлэһиттэригэр, дьаһалта үлэһиттэригэр, күрэхтэһээччилэрбит массыыналарын гаражтарынан хааччыйбыт Егор Дьячковскайга, икки күнү комментатордаабыт Алексей Ивановка, көмөлөспүт култуура коллеһын устудьуоннарыгар Антон Захаровка, Алгыстаан Максимовка, сэкирэтээринэн үлэлээбит Елена Голомареваҕа, Галина Федороваҕа, судьуйанан үлэлээбит Афанасий Дьячковскайга, Алексей Николаевка, Эдуард Захаровка, Артем Прокопьевка, Александр Филипповка, мэтээллэринэн, куубактарынан хааччыйбыт Вадим Федоровка уонна аймахтарынан кыттыһан спонсордаан күрэхтэһиибитин өссө киэргэппит Уткиннарга, Романовтарга, Аграфена, Егор Дьячковскайдарга, Маргарита, Александр Филипповтарга, Оксана Куприяноваҕа, Чыамайыкы волейболист ыччаттарыгар, дьэ, уонна күрэхтэһиибит эппиэттээх тэрийээччилэригэр Оксана Куприяноваҕа, успуорт сэбиэтин бэрэссэдээтэлигэр Афанасий Дьячковскайга – барҕа махтал!
Бу курдук олус элбэх дьоммут-сэргэбит өрө туран, күрэхтэһиибит үрдүк таһымнаахтык, биир тыынынан буолан ааста. Амма Абаҕатыттан, Мэҥэ Хаҥалас Мэлдьэхсититтэн, Табаҕаттан, Дьокуускай куорат 7 нүөмэрдээх оскуолатыттан уонна Чыамайыкы икки хамаандата күөн көрүстүлэр.
Ол түмүгэр 1-кы миэстэ Амма Абаҕатын хамаандата, 2-с миэстэ Дьокуускай 7 нүөмэрдээх оскуолатын хамаандата, 3-с миэстэ Чыамайыкы 1-кы хамаандата буоллулар. Оҕолор күрэхтэһии нөҥүө билсистилэр, доҕордостулар, бэйэлэрин тургутан көрөн, уопут ыллылар, эт-хаан, өй-санаа чэбдигириитин аастылар.
Үгэс быһыытынан ыытыллар күрэхтэһии кыттыылаахтара тэрийээччилэргэ: «Олус үчүгэй күрэскэ баран кэллибит. Олох туспа эйгэлээх күрэс буолла, нэһилиэк дьоно бары түмсэн бэркэ тэрийэр эбиккит. Минньигэс сылаас аһынан күндүлээбит үлэһиттэргэ, бары тэрийээччилэргэ күрэхтэһээччилэр, оҕолор, төрөппүттэр ааттарыттан улахан МАХТАЛ! Өссө да үрдүк таһымнаах, чаҕылхай күрэстэри, ситиһиилэри!», – диэн махталларын тиэрдэллэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи".