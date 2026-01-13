Горнай улууһа тэриллибитэ иккис сылыгар Бэрдьигэстээх төһө дьиэлээх-уоттаах этэй?
Ону билээри «Социалистическая Якутия» хаһыат 1932 с. сэтинньи 16 күнүнээҕи нүөмэрин ааҕыаҕыҥ:
В Горном районе
С момента организации РИКа в Горном районе по сие время жилстроительству в районе уделилось мало внимания. За исключением больницы и центральной школы никакого строительства не проводилось.
В центре района (м. Бердигестях) есть несколько старых домов, требующих ремонта, но ремонт их не производится.
Ощущается острый квартирный кризис.
Служащие учреждений живут в амбарах и на чердаках.
Плохо с обеспечением помещения.
Богданов.
Дьэ ити кэмтэн, билиҥҥи олoҕу тэҥнээн, улууспут хайдах курдук сайдыбытын, сыта-тура сыаналыы сылдьыахха сөп.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Василий Алексеев.