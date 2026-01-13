Бүгүн ‒ тохсунньу 13 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас улууһун Майа сэлиэнньэтин Бочуоттаах олохтооҕо, тыыл, үлэ бэтэрээнэ Христина Петровна Герасимова олунньу 13 күнүгэр 99 сааһын томточчу туолла.
Бэлиэ күнүнэн ытык кырдьаҕаһы олохтоох дьаһалта баһылыга Алексей Неустроев эҕэрдэлээтэ, «Майа сэлиэнньэтин сайдыытыгар кылаатын иһин» бэлиэни, Арассыыйа Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев эҕэрдэ суруктарын туттарда.
Майа сэлиэнньэтигэр силис тардан, кэнчээри ыччатынан кэскиллэнэн, ийэ ууһун тэнитэн олорор Христина Петровна биэс оҕо күн күбэй ийэтэ, 13 сиэн, 31 хос сиэн, 1 хос-хос сиэн эйэҕэс эбэтэ буолар. Түөрт көлүөнэ кэнэҕэски ыччатын сылаас тапталларыгар, истиҥ-иһирэх сыһыаннарыгар сууланан олорор Күн ийэ үйэни моҥообут олоҕун суолун кэпсээнин сиһилии сэһэргиир, киинин түһэрбит төрүт түөлбэтин, оҕо сааһын умнуллубат кэмнэрин иһирэхтик ахтар-саныыр.
Христина Петровна Күөкэчээн аҕа ууһуттан төрүттээх, I-кы Мэлдьэхси нэһилиэгин Куоһаҕас сиригэр 1927 сыллаахха Февронья уонна Петр Герасимовтар дьиэ кэргэннэригэр Күн сирин көрбүт, архыыптан көстүбүт докумуонунан 1925 сыллаахха төрөөбүтэ бэлиэтэнэр. Уон бииргэ төрөөбүттэртэн, оҕо сааска ыарыы уонна Аҕа дойду Улуу сэриитин содулунан төрдүө буолан хаалбыттар. Холгумаҕа уонна Мас Булгунньахха 1–4 кылаастарга, 1938 сыллаахха Майаҕа 5–7 кылааска үөрэммит. Христина Петровна Аҕа дойду Улуу сэриитин аас-туор сылларыгар оҕотук бэйэтэ улахан дьону кытта тэбис-тэҥҥэ «Үүнүү» холкуоска ыанньык ынахха биригэдьииринэн, учуотчутунан, бэтэринээринэй санитарынан үлэлээбит. Сэрии кэнниттэн Өймөкөөҥҥө буҕаалтырынан, кассирынан, Майаҕа райПО маҕаһыыныгар атыыһытынан таһаарыылаахтык үлэлээбит. Оҕолорун кыра саастарыттан үлэни таптыырга, үтүө суобастаах дьон буоларга ииппит. Түүлээҕинэн, таҥаһынан сатабыллаахтык иистэнэр талааннаах тарбахтаах ыал ийэтэ эдэр сааһыгар оҕолорун, сиэннэрин сылаас илиитигэр бигээн тикпит сонунан, бэргэһэтинэн таҥыннарар эбит.
Үйэ араас кэрдиис кэмнэрин ааспыт, 99 хаарын уулларбыт Христина Петровна уһун үйэлэнии олугунан үлэни өрө тутан чөл туруктаах чэгиэн-чэбдик сылдьыыны, сахалыы ыраас аһы-үөлү ордорууну бэлиэтиир. Ытык кырдьаҕас кэнчээри ыччакка үтүөнү, сырдыга, дьолу саҕар алгыс тылын аныыр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Изабелла Романова.