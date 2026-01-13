Ытыктабыллаах бэчээт, сонуннары киэҥник тарҕатар сириэстибэлэр үлэһиттэрэ уонна бэчээт эйгэтин бэтэрээннэрэ!
Эһигини Россия бэчээтин күнүнэн эҕэрдэлиибин!
1703 сыл тохсунньу 13 күнүгэр Арассыыйаҕа бастакы хаһыат бэчээттэнэн тахсыбыт күнүн кэриэстээн олохтоммут бу бырааһынньык тыл көҥүлүн уонна уопсастыбаҕа идэтийбит кырдьыктаах суруналыыстыка дьоһун суолтатын санатар. Кырдьыгы тутатына уонна киэҥник анааран сырдатыыны бүгүн эһиги мэктиэлиигит. Тулабытыгар туох буола турарын туһунан кэпсиир эрэ буолбатаххыт – эһиги өрөспүүбүлүкэ, дойду сайдыытын тутаах туһаайыыларын сырдатан уопсастыбаннай санааны торумнуугут, төрүт үгэстэрбитин, култуурабытын, тылбытын чөл хаалларыыга дьоһун кылааты киллэрэҕит.
Саха сиригэр сонуну киэҥник тарҕатыы эйгэтигэр 200-тэн тахса тэрилтэ үлэлиир, хас биирдиилэрэ былааһы уонна уопсастыбаны ситимнииргэ тус кылаатын киллэрэр, өрөспүүбүлүкэ олохтоохторун долгутар соруктары быһаарыыга төһүү буолар. Арассыыйаҕа Аҕа дойдуну көмүскээччи, Саха сиригэр Ийэ дойдуну көмүскээччи сылыгар Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар элбэх омуктаах норуоппут Улуу кыайыытын үйэтитии бырайыактарыгар сонуннары киэҥник тарҕатар сириэстибэлэр көхтөөхтүк кыттыбыттара. Анал байыаннай дьайыы буола турар сиригэр Ийэ дойдуну көмүскээччилэр хорсун быһыыларын, модун санааларын, буойуннарбытыгар уонна кинилэр дьиэ кэргэннэригэр Саха сирин олохтоохторун көмөлөрүн туһунан репортажтара, суруйуулара дойдубут кэскилин, кырдьыгы уонна төрүт сыаннастарбытын туруулаһыыга барыбытын сомоҕолуур.
Ааспыт 2025 сыл Саха сирин сонуннары киэҥник тарҕатар сириэстибэлэригэр саҥа ситиһиилэри тосхойбута. 2025 сыл бэлиэ түгэннэринэн Саха араадьыйатын 95 сыла уонна “Тооку-фест” өрөспүүбүлүкэтээҕи III бэстибээл буолбуттара.
“Саха” НКИХ сүрүн ситиһиитинэн “ТЭФИ-Эрэгийиэн-2025” Бүтүн Арассыыйатааҕы тэлэбиидэнньэ куонкуруһун “Оонньоммут бастыҥ киинэ” номинацияҕа киэҥ билиниини ылбыт бириэмийэтэ уонна “Уот Дьулустаан” телесериал иһин тэлэбиидэнньэнэн көрдөрөөччүлэр национальнай ассоциацияларын Эдуард Сагалаев аатынан бириэмийэлэрэ буолбута.
Норуоттар икки ардыларынааҕы уонна этноконфессиональнай сыһыаннар боппуруостарын бастыҥ сырдатыы иһин “Улус.Медиа” таһаарыы “СМИротворец” XVII Бүтүн Россиятааҕы куонкурус “Интэриниэт” номинациятыгар бастакы миэстэни ылбыта. “Индустрия Севера” Нерюнгри оройуоннааҕы хаһыата “Россия 10 бастыҥ хаһыата 2025” куонкуруска “Биир дойдулаахтар тустарынан бастыҥ бырайыактар уонна очеркалар” номинацияҕа дипломант буолбута. Мэҥэ Хаҥалас улууһун “Эркээйи” хаһыата “Пресса көмүс пуондата — 2025” бэлиэ хаһаайына буолбута. “Юность Севера” сурунаал XI Оҕоҕо аналлаах сырдатар-иһитиннэрэр таһаарыылар Бүтүн Арассыыйатааҕы куонкурустарыгар эрдэҕэс оҕолорго уонна абитуриеннарга аналлаах бастыҥ сурунаал буолбута.
2026 сыл – Арассыыйа норуоттарын сомоҕолоһууларын сыла уонна өрөспүүбүлүкэбитигэр Култуура сыла – көхтөөх гражданскай позициябытын, эппиэтинэспитин уонна сатабылбытын саҥа таһымҥа таһаарыаҕа диэн бигэ эрэллээхпин.
Бу үөрүүлээх күн Саха сиригэр суруналыыстыка уонна бэчээт дьыалатын үгэстэрин үйэтитиигэ уонна хаҥатыыга кылааттарын, сөбүлүүр дьарыктарыгар бэриниилэрин иһин бэчээт эйгэтин бэтэрээннэригэр уонна бары үлэһиттэригэр махталбын биллэрэбин. Кыайыыга итэҕэлбитин бөҕөргөтөр инники кирбииттэн матырыйаалларын иһин байыаннай кэрэспэдьиэннэрбитигэр ураты махтал.
Күндү доҕоттор! Кэхтибэт күүһү, айымньылаах үлэни, интэриэһинэй тиэмэлэри, эрэллээх ааҕааччылары, истээччилэри уонна көрөөччүлэри баҕарабын. Тус бэйэҕитигэр уонна чугас дьоҥҥутугар кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну!
Айсен НИКОЛАЕВ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана