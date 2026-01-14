“Госуслуга" портаалыгар элимиэн төлөөһүнүгэр иэһи көрөр, бэрэбиэркэлиир кыах баар буолла диэн “Обьясняем РФ” иһитиннэрэр.
Сиэрбиһинэн оҕону уонна төрөппүтү хааччыйыыга иэс арылыччы көстөр буолла, маны сэргэ ханнык эрэгийиэҥҥэ иэс үөскээбитин уонна сууманы көрдөрөр.
Элимиэн төлөөбөтөхтөр реестрдарыгар өр кэм төлөөбөтөхтөр, кинилэргэ маннык миэрэлэр ылллыбыт буоллахтарын киирэллэр:
— ыстараап олохтоммут, эбэтэр төлөөбөтөҕүн иһин хааччах олохтоммут;
— Федеральнай суут бириистэптэрин сулууспатынан көрдөөһүн биллэриллибит буоллаҕына.
Бэрэбиэркэлииргэ ирдэнэр докумуоннар:
— киһи фамилията, аата, аҕатын аата;
— төрөөбүт күнэ.
Реестр өҥөтүнэн баҕалаах киһи барыта туһаныан сөп – маныаха “Госуслугаҕа” авторизация уонна тус докумуоннар ирдэммэттэр.
Сыыппара миниэстиэристибэтэ бэлиэтииринэн, сиэрбис киһи үпкэ сыһыанын сыаналыырга көмө буолуо, холобур, араас хамсаабат баайга-дуолга сыһыаннаах илии охсуһууга сыанабыл биэриигэ. Маны сэргэ, иэһи төлүүргэ көҕүтүө.
