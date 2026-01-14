Ааспыт сууккаҕа 2 буруйу оҥоруу бэлиэтэммит, процессуальнай бэрэбиэркэлэр уонна холуобунай дьыаланы силиэстийэлээһин борокуратуура хонтуруолугар турар.
Дьокуускай куоракка үрдүк үөрэх кыһатын устудьуон кыыһыттан 102 065 солк. албыннаан уорбуттар, маныаха “суотабай сибээс эпэрээтэрэ” схема туһаныллыбыт.
Киин куоракка арыгы иһиилээх тырааныспары хаттаан ыыта сылдьар киһини туппуттар.
Табагаҕа баанньыгар угарнай гааһынан сүһүрбүт 1960 сыл төрүөх эр киһини балыыһаҕа киллэрбиттэр.
Киһи өлүүлээх суол саахала тахсыбатах. Ол эрээри, арыгы испит туруктаах түөрт суоппар тутуллубут.
