“Бүлүү” уонна “Халыма” федеральнай трассаларга муус суолунан айан уйугун 40 туоннаҕа диэри улаатыннардылар. Бу туһунан “Бүлүү” суол управлениета Росавтодорга иһитиннэрдэ.
Итиннэ гынан, “Бүлүү” трассатыгар Бүлүү өрүһү туоруур 660-с км. (Үөһээ Бүлүү), 807-с км. (Күндээдэ), 956-с км. (Устье) уонна 1049-с км. (Кириэстээх), уонна “Халыма” трассатыгар 365-с км. Мэҥэ Алдантан Хаандыгаҕа туоратар Алдан өрүскэ уйук улаатта.
Суолга айан куттала суох буолуутугар “Бүлүү” суол управлениета суоппардарга көҥүллэнэр уйугу тутуһалларыгар, суол знактарын ирдэбилинэн айанныылларыгар ыҥырар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ баһылыгын уонна бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.