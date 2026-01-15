Дьокуускайга Күөх хонууга Кириһиэнньэ сөтүөтэ тэриллиэ. Тохсунньу 17 күнүттэн Саха Сирин быыһыыр сулууспата кириэһэнньэ ойбонун оҥорууну саҕалыахтара.
Уопсайа 4 балаакка турара былааннанар. Ол иһигэр биир сөтүөҕэ, икки уларыттар сир, биир куукуна. Уоту тардыахтара, сырдатыы оҥоһуллуо.
Сылын ахсын кириһиэнньэ сөтүөтүн кэмигэр Саха Сирин быыһыыр сулууспатын быыһааччылара уонна водолазтара дьоҥҥо куттал суоһаабатыгар үлэлииллэр. Кинилэр сүрүн сыаллара – дьоҥҥо сэргэҕэ быһылаан тахсыбатын сэрэтии, бары кыттыылаахтарга куттала суох эйгэни тэрийии.
Быыһааччылар анал кириһиэнньэ ойбонноругар дьуһуурустуба тэрийиэхтэрэ, куттала суох буолуу быраабылатын тутуһууну ирдиэхтэрэ. Маннык ойбоннор быйыл Дьокуускайга, Нерюнгрига, Томмокко, Сунтаарга, Баатаҕайга арыллыахтара.
Быыһааччылар мустубттарга туох куттал суоһуон сөбүн иһитиннэриэхтэрэ, кыһыҥҥы кэмҥэ хайдах бэйэни харыстанары кэпсиэхтэрэ, көмөҕө наадыйааччыларга көмө оҥоруохтара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Саха Сирин быыһыыр сулууспатын тэлэгэрээм-ханаала.