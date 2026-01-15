Дьэ доҕоор, сарсын-өйүүн, VII-с төгүлүн ыытыллар “Тымныы полюһа – Өймөкөөн!” кыһыҥҥы экстремальнай марафон саҕаланар! Саҕаланар – Өймөкөөҥҥө оттон биэтэк – Томторго.
Бу күрэхтэһиигэ эрдээтээҥҥи Чурапчыттан чөмпүйүөммүт Василий Васильевич Лукин кэлиҥҥи сылларга кыттыбакка эксперт быһыытынан сылдьар. Ол эрэн Чурапчыттан кыттар дьоммут үгүстэр. Бу соторутааҕыта Мугудай нэһилиэгэр олорор, аҕам Александр Иванович бэйэтин кэмигэр Красноярскай куоракка бииргэ үөрэммит чугас доҕоро Егор Егорович Артемьев: “Бииргэ төрөөбүт быраатым Дмитрий Артемьев, быйыл эмиэ Өймөкөөҥҥө сүүрэ барар буолла. Бу соторутааҕыта Кытайтан кэллэ, мин киниэхэ эн нүөмэргин биэрбитим, кэпсэтээриҥ”, — диэн олус үөрүүлээх сонуну иһитиннэрбитэ.
Онтон быйылгы 2026 сылга, биир дойдулаахпыт, улахан балет, СӨ норуодунай артыыһа, РФ уонна СӨ үтүөлээх артыыһа Чурапчы улууһун уонна Мугудай нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо Дмитрий Егорович Артемьев, Чурапчытын аатыттан 69 саастарыгар диэри сүүрүк эр дьоҥҥо 5 биэрэстэ уһуҥҥа сүүрэр суолга тахсыаҕа.
Быйылгы, VII-с төгүлүн ыытыллар марафон Индигирскэй экспедиция биллиилээх геограба уонна геолога, СССР АН анал кэрэспэдьиэнэ Сергей Обручев төрөөбүтэ 100 сылыгар ананыаҕа. Дойдубут 43 эрэгийиэниттэн 94 кыттааччы сүүрүөҕэ.
“Сарсын Өймөкөөн марафонугар сүүрүүм саҕаланар. Быйыл уолгут Япония, Белоруссия, Москуба, Санкт-Петербург ааттаахтарын кытары илин-кэлин түсүһүөҕэ. Дойдум дьоно ситиһиини, күүстэ-уохта биэриҥ эрэ!” – диэн Дмитрий Егорович суруйар.
Биир дойдулаахпытыгар кыайыыны-хотууну баҕарыаҕыҥ!
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ