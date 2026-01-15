Саҥа 2026 сылга үктэнээт, Мэҥэ Хаҥалас Доллу Бэрдьигэстээҕэр икки ньирэй күн сирин көрдүлэр. Бу Артем Борисов кэтэх хаһаайыстыбатыгар 10 ыанар ынахтааҕыттан иккитэ төрөөтө. Ньирэйдэр иккиэн тыһылар, туруктара этэҥҥэ. Ийэлэрэ оҕолорун тотороллор. Сорох ынахтар синньээн эрэллэр.
Маны таһынан 24 субан сүөһү кыстаан турар. Отторо-мастара дэлэй. Сүөһүлэр ойбоҥҥо баран уулаан кэлэллэр. Манна Артем Иванович таайа Еремей Баишев үлэлиир. Киниэхэ доҕотторо Афанасий Толстяков, Владимир Барашков көмөлөһөллөр.
Эргэ Саҥа дьыл күн сис былыт кэлэн халлааммыт сылыйан, сымнаан турдаҕына бырааппыт Еремей Афанасьевич 60 сааһын томточчу туолла. Бу дьоһун сааһынан кинини чугас дьоно эҕэрдэлээтибит. Чэгиэн сылдьан маннык үлэлээ-хамсаа, күүс-көмө буола тур диэн баҕа санааларбытын тиэртибит, үөртүбүт-көтүттүбүт.
Үлэ дьонун илиилэрэ илгэлээх буоллун, туппуттара тупсан, ылсыбыттара ыпсан истин.
Саҥа сылбыт үгүс үөрүүнү, этэҥҥэ буолууну аҕаллын, махталлаах, тапталлаах, харысхаллаах буолуоҕуҥ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Марелла Баишева.