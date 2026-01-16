Бүгүн, тохсунньу 16 күнүгэр “Сахаэнерго” АУо (РусГидро группа иһинэн үлэлиир “Якутсэнерго” ПАО дочернай уопсастыбата) 25 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтиир. Тэрилтэ Аартыка улуустарыгар уонна ыраах, ыарахан суоллаах-иистээх нэһилиэнньэлээх пууннары электроуотунан бигэтик хааччыйар сыалтан тэриллибит.
“Сахаэнерго” АУо тэриллиитэ Сахабыт Сиригэр эрэ буолбакка, бүтүн Арассыыйа үрдүнэн уот ситимин салаатын сайдыытын биир бэлиэ салаатынан буолбута. Үйэ аҥарын иһигэр тэрилтэ кэллэктиибэ киэҥ хабааннаах үлэни ыытан уһук хоту уонна Аартыка эргимтэтин тыһыынчанан олохтоохторун электрическэй уотунан хааччыйар, олох таһымын үрдэтэр.
