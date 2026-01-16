Бүгүн, тохсунньу 16 күнүгэр, Саха национальнай тыйаатырын төрүттэммит күнүн бэлиэтиибит.
Бэлиэ күн олохтонуутун туһунан Ил Дархан Айсен Николаев Ил Түмэҥҥэ туһаайыытыгар биллэрбитэ.
История чахчыларыгар олоҕуран, 1906 сыл тохсунньу 3 (16) күнүгэр Петр Аммосович Охлопков-Наара Суох “Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн” диэн сахалыы олоҥхону аан бастаан туруорбут. Бастакы туруоруулары биллиилээх уопсастыбаннай уонна бэлитиичэскэй диэйэтэл Василий Васильевич Никифоров-Күлүмнүүр көҕүлээбит. Онон бу күн Былатыан Ойуунускай аатынан Саха академическай тыйаатыра төрүттэммит күнүнэн ааҕыллар буолла.
СӨ култуураҕа уонна духуобунай сайдыыга миниистирэ Афанасий Ноев бэлиэтээбитинэн, бу күн Саха сирин тыйаатырдарын баай үгэстэрин уонна тыйаатыры тэрийээччилэр тустарынан санатар аналлаах сыл аайы ыытыллар бүтүн норуот бырааһынньыгынан буолуоҕа.
Бүгүн Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Култуура сылын үөрүүлээх арыллыытыгар уонна Былатыан Ойуунускай аатынан Саха академическай театрын 120 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйүгэр анаммыт үөрүүлээх киэһэ тэриллиэ. Бу бэлиэ күн өрөспүүбүлүкэ тыйаатырыгар айар кэлэктииптэр биир сыанаҕа мустан, тыйаатыр ускуустубата кэрэтин уонна үйэлээх үгэһин көрдөрүөхтэрэ.
