Красноярскайга Иван Ярыгин Кубогар кыттарга Саха сирин көҥүл тустууга сүүмэрдэммит хамаандатын састааба билиннэ. Тустууктар ааттарын өрөспүүбүлүкэтээҕи сүүмэрдэммит хамаандалар спортивнай бэлэмнэниилэрин киинигэр иһитиннэрдилэр, суруйда ЯСИА.
Ярыгин турнирыгар кыттар быраабы саха тустууктара былырыыҥҥы бу күрэхтэһии, Россия чемпионатын, ону тэҥэ хас да Бүтүн Россиятааҕы күрэхтэһии түмүгүнэн ыллылар.
Европа чемпионатыгар сүүмэрдиир улахан старт Красноярскайга тохсунньу 29 күнүттэн олунньу 1 күнүгэр диэри буолуоҕа.
Хамаанда:
57 кг: Лев Павлов, Фёдор Постников, Артём Слепцов, Любомир Ашеин, Алексей Копылов;
61 кг: Александр Авелов, Виктор Яковлев, Яков Павлов, Петр Константинов, Манчаары Ильинов, Николай Щеглов;
65 кг: Владислав Кривошапкин, Юлиан Григорьев, Василий Григорьев;
70 кг: Константин Капрынов, Игорь Матвеев, Айсен Потапов;
74 кг: Олег Фомин, Владимир Бояновский;
92 кг: Ньургун Сергин;
125 кг: Никита Софронов, Никита Хабаров, Харысхан Баппагай;
50 кг: Александра Копылова;
55 кг: Севиль Назарова;
65 кг: Надежда Галдина;
72 кг: Лилиана Рожина.
Ону сэргэ Саха тустууга оскуолатын иитиллээччилэрэ Арыйан Тютрин, Айаал Белолюбскай (57 кг), Виктор Рассадин (70 кг) кытталлара биллэр.
Быйыл Красноярскайга Россия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Иран, Индия, Казахстан, Кытай, Куба, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Соҕуруу Корея спортсменнара тустуохтара.
Сонун төрдө: СИА
Хаартыска: ЯСИА саайта