Уустук эмтэнии өҥөтүн төрөөбүт дойду алгыстаах туонатыттан, аймах-билэ дьон күүс-уох эбэр өйөбүллэриттэн арахпакка миэстэтигэр ылыы үтүөрүү суолугар үктэнэргэ улахан суолталаах.
Илин эҥэр улуустарын бүөрдэрэ ыалдьар, диализка салгын кэриэтэ наадыйар олохтоохторо инники сылларга Дьокуускай куоракка баран эмтэнэллэрэ. Ыраас салгынынан тыына, айылҕалыын алтыһа үөрэммит тыа сирин дьонугар төрөөбүт сиртэн тэйии, куоракка олорон эмтэнии сырыы, үп-харчы, уйулҕа өттүнэн үгүс харгыс мэһэйи үөскэтэрэ.
Тохсунньу 16 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас Майа сэлиэнньэтигэр Прокопий Давыдов салайааччылаах «Ренодиал» Илин эҥэрдээҕи диализ киинин аһыллыытын үөрүүлээх тэрээһинэ ыытылынна. Бэлиэ күнүнэн тоҕоостоох үлэни сүрүннүүр киин үлэһиттэрин, эмтэнэр ыарыһахтарын улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, Майа сэлиэнньэтин баһылыга Алексей Неустроев, СӨ доруобуйа харыстабылын министиэристибэтин нефролог бырааһа Евгения Унарова, өрөспүүбүлүкэтээҕи 1 №-дээх балыыһа нефрология уонна диализ салаатын сэбиэдиссэйэ Мария Крылова, улуустааҕы киин балыыһа сүрүн бырааһа Иннокентий Павлов эҕэрдэлээтилэр. Бэлиэ түгэнинэн мустубут бар дьону алгысчыт Зиновий Игнатьев арчылаан чэгиэн туругу, чиҥ доруобуйаны түстүүр үтүө баҕа санаатын анаата.
Киин Майа сэлиэнньэтигэр ахсынньы 1 күнүттэн үлэтин саҕалаабыта. Мэҥэ Хаҥалас, Амма, Чурапчы, Уус Алдан, Хаҥалас, Таатта улуустарын диализка наадыйар олохтоохторо төрөөбүт дойдуларыттан ырааппакка бу уустук эмтэниини ааһар кыахтаннылар. Улуус, нэһилиэк дьаһалтатын быһаччы өйөбүлүнэн, киин уруккута 25 нүөмэрдээх аптека оннугар дьиэлэннэ. Анал үөрэхтээх үлэһиттэрдээх, аныгы аппараатынан, миэбэлинэн толору хааччыллыбыт кииҥҥэ 60 ыарыһах мэдиссиинэ страховкатынан босхо эмтэнэрэ былааннанар. Билиҥҥи кэмҥэ 12 киһи диализ өҥөтүн ылар. Кииҥҥэ нефролог быраас итиэннэ эмтэнии бу көрүҥэр быһаччы сыһыаннаах уролог оройуоннааҕы балыыһа иһинэн үлэлииллэрэ былааннанар. Диализ бүөр оннугар хааны буортулаах эттиктэртэн, токсиннартан ыраастыыр, ордук ууну уонна тууһу таһаарар, эккэ-сииҥҥэ электролит таһымын тэҥниир, дабылыанньаны хонтуруоллуур уратылаах. Ыарыһахтар дуонар бүөрүн олордуутун эпэрээссийэтин ааһыахтарыгар диэри, эбэтэр олохторун тухары диализ нөҥүө эмтэнэллэр.
Алексей Неустроев, Майа сэлиэнньэтин баһылыга:
Диализ киинэ Илин эҥэргэ бастакытын аһыллан олус дириҥ суолталаах уонна дьоҥҥо-сэргэҕэ туһалаах үлэтин саҕалаата. Биир дойдулаахтарбытыгар анаан сыл устата тэтимнээхтик үлэлээн балыыһа аһылынна. Саҕалааһыны ылсыбыт улууспут баһылыгар Дмитрий Тихоновка, салайааччы Прокопий Давыдовка, киин балыыһа сүрүн бырааһыгар Иннокентий Павловка махталбын биллэрэбин. Диализ өҥөтүгэр наадыйар ыарыһахтар сыл устата, чуолаан суол хаайтарыытын кэмигэр кыһалҕаны көрсүбэккэ эмтэнэр кыахтаммыттарыттан олус үөрэбит.
Прокопий Давыдов, «Ренодиал» диализ киинин дириэктэрэ:
— Улуус баһылыга Дмитрий Тихонов уонна Майа баһылыга Алексей Неустроев буоламмыт сыл анараа өттүгэр киини Майаҕа арыйыы тоҕоостооҕун туһунан кэпсэтиспиппит, мунньахтаабыппыт. Өрөмүөн, сылытыы киллэриитин түбүктээх үлэтэ түмүктэнэн бу кэмҥэ 12 ыарыһах диализ нөҥүө эмтэнэн саҕалаатылар. Онон үлэбитин тиһэҕэр тиэрдэммит олус үөрдүбүт, долгуйдубут. Кииммитигэр «Fresenius Medical Care» диэн үрдүк таһымнаах аппарааттарынан үлэлиибит. Былаан быһыытынан 11 аппараат үлэлиэхтээх. Миэдиктэрбит бука бары уопуттаахтар. Мэҥэ Хаҥалас улууһуттан диализ өҥөтүгэр наадыйар 64 ыарыһах баар. Инникитин Илин эҥэр улууһун бүттүүн диалиһынан хааччыйар баҕа санаалаахпыт, онон кииммит улаатыахтаах, хаҥыахтаах. Киин иһинэн уролог уонна нефролог быраастар үлэлииллэрин тэрийэр былааннаахпыт.
Ксения Давыдова, киин сэбиэдиссэйэ:
— Дьокуускайга диализтана сылдьыбыт ыарыһахтар кииммитигэр көһөн кэлэн олус үөрдүлэр. Төрөөбүт дойдуларыгар эмтэнэллэрэ олус табыгастаах, көдьүүстээх. Диализ диэн хааны ыраастааһын нөҥүө бүөрү эмтээһин, үлэтин өйөөһүн көрүҥэ буолар. Бүөрдэрэ аккаастаабыт дьоҥҥо бүөр үлэтин солбуйар аппараат хааны ыраастаан эккэ-сииҥҥэ төннөрөр. Билигин 5 аппараакка 12 ыарыһаҕы эмтээн саҕалаатыбыт. Инникитин 11 аппараатынан 60 киһини хабар кыахтанабыт. Биир киһи нэдиэлэҕэ үстэ 4 чаас устата диализтанар.
Бу курдук, сыллата улууспутугар дьон-норуот туһугар мэдиссиинэ өҥөтө сайдан иһэрэ улахан суолталаах, кыһалҕалаах дьоммут-сэргэбит өбүгэттэн арчылаах төрүт түөлбэлэрин туонатыгар тустаах көмөнү ылан үтүөрэр суолга туруннуннар диэн баҕа санаабытын аныыбыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Изабелла Романова.