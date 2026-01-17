Сунтаар улууһун Аҕа баһылыга Анатолий Григорьев үтүө үгэскэ кубулуйбут сылын ахсын ыытыллар алын кылаас үөрэнээччилэрин — үөрэххэ, айар үлэҕэ, успуорка, уопсастыбаннай олоххо бэйэлэрин көрдөрбүт талааннаах, ситиһиилээх оҕолору кытта умнуллубат көрсүһүүтэ буолла.
Көрсүһүүгэ 21 үөрэнээччи сырытта. Бырайыагы бэһис төгүлүн үөрэх салалтатын информационнай-методическай салаа сүрүннүүр исписэлииһэ Маргарита Попова тэрийэн ыытар.
Анатолий Григорьев үөрэнээччилэргэ ситиһиилэрин бэлиэтээн бэлэҕин туттарда. Маннык оҕолор улууспут, өрөспүүбүлүкэбит кэскилэ буолалларын тоһоҕолоон бэлиэтээтэ.
Баһылыгы социальнай боппуруостарга уонна имиджевай политикаҕа солбуйааччы Мирослав Иванов уонна үөрэх салалтатын салайааччыта Борис Васильев үөрэнээччилэргэ бэйэтин эҕэрдэ тылларын эттилэр. Ол кэннэ аһаҕас кэпсэтии ыытылынна. Сэһэргэһиигэ оҕолор ыйытыыларын биэрдилэр, ол курдук салайааччы үлэтин, улуус сайдыытын уонна инники былааннарын интэриэһиргээтилэр. Баһылык бары ыйытыыларга өйдөнүмтүө хоруйдары биэрдэ. Бу курдук көрсүһүү истиҥ, сылаас эйгэҕэ ааста.
Көрсүһүү түмүгэр оҕолор сүүрэн-көтөн, оонньоон бу күннэрин атааралларыгар «Тещин язык» турбазаҕа «Үөрүү автобуһунан” сырыы тэрилиннэ. Маннык тэрээһин кэлэр көлүөнэбит сайдыылаах, киэҥ көрүүлээх, инникитин даҕаны үрдүк ситиһиилээх буолалларыгар көмө буолар, ону тэҥэ кинилэргэ чаҕылхай өйдөбүллэри хаалларар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Евдокия ЕГОРОВА