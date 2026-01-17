Киир

  4. Бэҕэһээ Нам сэлиэнньэтигэр икки этээстээх чааһынай дьиэ умайда

Нам улууһун Нам сэл. Чернышевскай уул. чааһынай дьиэҕэ баһаар буолбутугар, улуус прокурора  Андрей Яковлев үлэлээтэ.

Бу туһунан «ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)»» телеграм-ханаала иһитиннэрдэ.

‎‎Тохсунньу 16 күнүгэр 22 ч.19 м. Нам сэл. баһаарынай чааһыгар икки этээстээх чааһынай дьиэҕэ уот турбутун туһунан иһитиннэрии киирбит.

‎Баһаарынай чаас көмөтө  4 мүн. иһинэн тиийбитэ, аһаҕас уот бэлиэтэммит. 

‎Ол түмүгэр, 108 кв. м.иэннээх дьиэ умайбыт.

‎Уот турбут биричиинэтэ, буруйдаахтар, хоромньу быһаарыллар.  

‎‎Уоту умуруорууга 20 быыһааччы, 3 техника тахсыбыттар. 

‎‎Ыар быһылаан миэстэтигэр следственнай-оперативнай бөлөх үлэлиир. 

‎Оперативнай сулууспа чахчыларынан, уокка 2013, 2015 уонна 2016 сыллаах төрүөх үс оҕо былдьаммыттар.

‎‎Уот турбут биричиинэтин, балаһыанньатын прокуратура хонтуруоллуур.

РФ УК 3 ч. 109 ыст. холуобунай дьыала тэрилиннэ. Бу туһунан СӨ прокуратуратын телеграм-ханаала иһитиннэрдэ.

