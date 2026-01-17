Нам улууһун Нам сэл. Чернышевскай уул. чааһынай дьиэҕэ баһаар буолбутугар, улуус прокурора Андрей Яковлев үлэлээтэ.
Бу туһунан «ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)»» телеграм-ханаала иһитиннэрдэ.
Тохсунньу 16 күнүгэр 22 ч.19 м. Нам сэл. баһаарынай чааһыгар икки этээстээх чааһынай дьиэҕэ уот турбутун туһунан иһитиннэрии киирбит.
Баһаарынай чаас көмөтө 4 мүн. иһинэн тиийбитэ, аһаҕас уот бэлиэтэммит.
Ол түмүгэр, 108 кв. м.иэннээх дьиэ умайбыт.
Уот турбут биричиинэтэ, буруйдаахтар, хоромньу быһаарыллар.
Уоту умуруорууга 20 быыһааччы, 3 техника тахсыбыттар.
Ыар быһылаан миэстэтигэр следственнай-оперативнай бөлөх үлэлиир.
Оперативнай сулууспа чахчыларынан, уокка 2013, 2015 уонна 2016 сыллаах төрүөх үс оҕо былдьаммыттар.
Уот турбут биричиинэтин, балаһыанньатын прокуратура хонтуруоллуур.
РФ УК 3 ч. 109 ыст. холуобунай дьыала тэрилиннэ. Бу туһунан СӨ прокуратуратын телеграм-ханаала иһитиннэрдэ.