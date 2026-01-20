РФ Судаарыстыбаннай Дууматыгар Уһук Хоту оҕолоох дьахтар биэнсийэҕэ болдьох иннинэ тахсарын туһунан сокуон барылын киллэриэхтэрэ.
Дьокутааттар уһук хоту олорон оҕоломмут дьахтарга болдьох иннинэ страховой биэнсийэни аныыр туһунан сокуон барылын киллиэриэхтэрэ. Маныаха ийэ 50 сааһын туолбут, 20 сылтан кырата суох страховой ыстаастаах буоларын уонна Уһук Хоту оройуоннарыгар 12 сылтан (эбэтэр онно тэҥнэниллибит сирдэргэ 17 сылтан) ордук үлэлээбит буолуохтаах.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Якутия 24 тэлэгэрээм ханаала.