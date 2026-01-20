Суоппардарга массыына регистрационнай докумуоннарын уонна дастабырыанньаларын Max национальнай мессенджер нөҥүө көрдөрөллөрүн көҥүллүөхтэрин сөп. Бу туһунан РФ бырабыыталыстыбатын уурааҕын бырайыагар сигэнэн РИА Новости иһитиннэрэр.
Сибидиэнньэни “Госуслуги” портал баазатын кытта сибээстээх икки штрихкодунан биэриэххэ сөп. Сөптөөх уларытыылары ПДД-га киллэрэр былааннаахтар, маннык ньыманы кумааҕы докумуоннарын көрдөрүүгэ тэҥниэхтэрэ.
Санатан эттэххэ, Max функционалыгар номнуо хас да судаарыстыбаннай сервис интеграцияламмыта. Холобур, ааспыт сылга мессенджергэ сүрүн докумуоннардаах, пааспардаах, QR-код киэбинэн «Цифровой ID» үлэҕэ киирбитэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СИА