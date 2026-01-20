Санатан этэр буоллахха, ааспыт сыллааҕы ыһыах улуус тумулук туттар сүдү киһитэ Сэргэй Сибиэрэп төрөөбүтэ 125 сылыгар өрөспүүбүлүкэ таһымнаах ыһыах таһаарыылаахтык ыытыллыбыта.
Аны быйыл Сунтаар улууһа төрүттэммитэ 225 сылынан, улууска сайдыы уонна номох сылыгар анаан улахан үбүлүөйдээх ыһыах ыһыллыаҕа. Бүгүн улуус баһылыга Анатолий Григорьев, култуура салалтатын салайааччыта Саргылана Омукова култуура министиэристибэтигэр үлэлээтилэр.
Миниистир Афанасий Ноевы уонна сүрүннүүр исписэлиис Светлана Эверстованы кытта быйылгы былааны торумнаатылар. Сэргэй Сибиэрэп аатын-суолун үйэтитэр, быйыл бэһис сылын ыытыллар «Тоҕус оһуордаах түһүлгэ» күрэһин табылыннаҕына бэс ыйын 20-21 күннэригэр ыһыах кэмигэр олохтуур курдук кэпсэттилэр. Манна Саха сирин араас муннугуттан фольклору, искусство араас көрүҥүн өрө туппут дьон түһүлгэлиэхтэрэ. Онон миниистир култуура сылын сунтаардар дьоһуннаахтык саҕалаатыгыт диэн бэлиэтээн эттэ.
