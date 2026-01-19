Кулун тутар 1 күнүттэн Россияҕа авиация пассажирдары тиэйиитин-таһыытын быраабылатыгар уларыйыылар киирэллэр. Ол туһунан РИА Новости Госдуума депутата Александр Якубовскай кэпсээтэ.
Авиахампаанньалар көтүү усулуобуйаларын, билиэттэри уларытыыны уонна төннөрүү процедураларын, ол иһигэр ыарыынан эбэтэр атын убаастабыллаах биричиинэлэринэн, пассажирдары эрдэттэ, сиһилии иһитиннэриэхтэрэ.
Көннөрүүлэр туспа блоктара оҕолоох ыалларга сыһыаннаах. 12 сааһыгар диэри оҕолорго уонна кинилэри арыаллыыр улахан дьоҥҥо эбии төлөбүрэ суох аттыгар баар миэстэни биэриэхтээхтэр.
Саамай сүрүн уларыйыы — рейс хойутуур бириэмэтин чуолкай быһаарыы буолар. Кулун тутартан рейс тутуллуутун критерийэ 30-тан тахса мүнүүтэ буолуоҕа. Бу түбэлтэҕэ пассажир харчытын төттөрү ылар бырааптаах. Пассажирдары уунан, аһынан-үөлүнэн, дьиэнэн-уотунан хааччыйыыга тиэйээччи эбээһинэһэ сиһилии суруллар.
