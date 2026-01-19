Бүгүн Горнай улууһун баһылыгын сыллааҕы үлэтин кэпсиир отчуота Мытаахтан саҕаланна. Отчуоту истээри Сынньалаҥ киинин саалатыгар 50-ча киһи муһунна. Никита Андреевы кытта улуус бары тутаах тэрилтэлэрин салайааччылара ыытыллыбыт үлэни сырдаттылар.
Олохтоохтортон ордук тыа хаһаайыстыбатын өттүнэн үүт харчытын үбүлээһинэ тоҕо бытаарбытын, от тиэйиигэ субсидия туһунан ыйыталастылар. Аҕам саастаах, биэнсийэлээх киһи ититии ситимин киллэрэргэ субсидия көрүллэрин туоһуласта. Киниэхэ Никита Викторович Үлэ министиэристибэтин өттүнэн ааспыт сылга диэри 150 000 солк субсидия баарын санатта. Быйыл даҕаны ол көмө тохтооботох буолуохтаах диэтилэр.
Нэһилиэк бастыҥ общественнига, ытыктанар аҕам саастаах Марина Пахомова быйыл даҕаны нэһилиэккэ баянист наадатын санатта. Аҕам саастаахтар дьиэҕэ олорон хаалбакка айа-тута, ыллыы-туойа сылдьаллара туохтааҕар да күндү эбээт. Билигин кинилэр түмсэллэригэр анал миэстэлэрэ суоҕунан, библиотека кыараҕас хоһугар мусталларыгар күһэллэллэр. Өскөтүн библиотека туспа дьиэлээҕэ эбитэ буоллар туһалаах буолуо этэ. Ол иһин, олохтоохтор библиотека саҥалыы тутуутун туруорсаллар. Онон быйыл Культура сылыгар кинилэр көрдөһүүлэрин болҕомтоҕо ылалларыгар баҕарда. Кини Культура салаатынан тоҕо биир даҕаны салайааччы кэлбэтэҕин муодарҕаата. Санатар буоллахха, улууска биир бастыҥ үлэлээх, нэһилиэк «Далбар Хотун» ансаамбыла 20 сылын бэлиэтээн, үлэлэрин сырдатар альбом бэчээттэппиттэрин бэлэх быһыытынан баһылыкка туттарда.
Ааспыт сылга баһаарга эмсэҕэлээбит нэһилиэк эдэр ыаллара Михайловтар, ыарахан кэмнэригэр күүс-көмө буолбут улуус салалтатыгар, ОДьКХ үлэһиттэригэр ититии ситимин тардалларыгар көмөлөрүн иһин ис сүрэҕиттэн махтанна.
Ону таһынан, буоларын курдук, «Колокольчик» оҕо уһуйаанын тутуута эмиэ болҕомто киинигэр сырытта. Уһуйаан үлэһиттэрэ, төрөппүттэрэ хаһан уочараппыт кэлэрий, үбүлээһин көрүллүө дуо диэн чопчуластылар. Онуоха Никита Викторович инники улууска быыбарга үчүгэй үлэлэрин иһин көрүллүбүт үбүлээһин кэллэҕинэ, уопсай сүбэнэн Мытаах уһуйаанын тутууга туттуохпут диэн быһаарыы ылынныбыт диэни бары да үөрэ иһиттилэр. Онон быйылгы да быыбарга үчүгэй көрдөрүүнү ситиһиэххэ диэн ыҥырда.
Быйылгы отчуокка биир дойдулаахпыт, Ил Түмэн депутата Алквиад Тарасов бэйэтин отчуотун нэһилиэнньэҕэ иһитиннэрбитин олохтоохтор бары да биһирээтилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Күннэй Алексеева