  4. ‎Өрөспүүбүлүкэҕэ тар оҥорооччулартан биирдэстэрэ Хамаҕаттаҕа олорор

‎Хамаҕатта нэһилиэгин олохтооҕо, «Тускул» уһуйаан үлэһитэ Екатерина Максимова республикаҕа тар оҥорооччулартан биирдэстэрэ.

Бу күннэргэ ‎Екатерина Максимова тар туһатын, хайдах бэлэмнээбитин презентация көмөтүнэн сиһилии кэпсээтэ.

‎Сайыҥҥы, күһүҥҥү тары амсатта, тардаах лэппиэскэ, алаадьы, саламаат астаабытын оттортон, отоннортон көөнньөрүллүбүт чэйдэри амсайдылар.

‎Тар оҥоһуута уустугун, элбэх бэлэмнэнии үлэтин, араас кус, балык уҥуохтарын, бэс , тиит сутукатын, араас оттору, отоннору хаһаанары эрэйэр эбит. Ол оннугар биһиги уһун тымныы кыһыннаах, кылгас күннээх кэмҥэ доруобуйабытын тупсарарга араас элбэх микроэлеменнээх, туһалаах бактериялаах бастыҥ аспыт буолар.

‎Саха алыптаах аһын тары бииргэ оҥоруохха. Тар кистэлэҥин, ымпыгын -чымпыгын соц.ситим бөлөҕөр тэҥҥэ сайын, кыһын оҥоруохпут диэн баҕа санаалаахпын диэн Екатерина Егоровна түмүктээтэ.

‎Сонун төрдө уонна хаартыскк:а "Эҥсиэли", Маргарита Охлопкова

