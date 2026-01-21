Хамаҕатта нэһилиэгин олохтооҕо, «Тускул» уһуйаан үлэһитэ Екатерина Максимова республикаҕа тар оҥорооччулартан биирдэстэрэ.
Бу күннэргэ Екатерина Максимова тар туһатын, хайдах бэлэмнээбитин презентация көмөтүнэн сиһилии кэпсээтэ.
Сайыҥҥы, күһүҥҥү тары амсатта, тардаах лэппиэскэ, алаадьы, саламаат астаабытын оттортон, отоннортон көөнньөрүллүбүт чэйдэри амсайдылар.
Тар оҥоһуута уустугун, элбэх бэлэмнэнии үлэтин, араас кус, балык уҥуохтарын, бэс , тиит сутукатын, араас оттору, отоннору хаһаанары эрэйэр эбит. Ол оннугар биһиги уһун тымныы кыһыннаах, кылгас күннээх кэмҥэ доруобуйабытын тупсарарга араас элбэх микроэлеменнээх, туһалаах бактериялаах бастыҥ аспыт буолар.
Саха алыптаах аһын тары бииргэ оҥоруохха. Тар кистэлэҥин, ымпыгын -чымпыгын соц.ситим бөлөҕөр тэҥҥэ сайын, кыһын оҥоруохпут диэн баҕа санаалаахпын диэн Екатерина Егоровна түмүктээтэ.
Сонун төрдө уонна хаартыскк:а "Эҥсиэли", Маргарита Охлопкова