Сарсын СӨ Ил Дархана Айсен Николаев Амма улууһугар тиийиэҕэ. Сүрүн төрүөтүнэн саҥа поликлиниканы арыйыы сиэрэ-туома ыытыллыаҕа.
“Мин төрөөбүт күммэр хаһан да дьиэбэр олорон хаалбаппын, үксүн улуустарга сылдьар буолабын. Бу сырыыга Аммаҕа барыам. Онно улуус киин балыыһатын саҥа поликлиникатын аанын арыйыахпыт. Бу поликлиника бэртээхэй дьиэтэ национальнай бырайыак чэрчитинэн тутулунна. Хаартыскаларын, видеоҕа устан ыыппыттарын барытын көрбүтүм – киһи сүргэтэ көтөҕүллэр. Бу үөрүүнү олохтоохтору кытта тэҥҥэ үллэстиэм. Ону таһынан араас тэрээһиннэри ыытыахпыт. Мин төрөөбүт күммэр маннык элбэх үлэ, саҥа үөрүүлээх түгэннэр баалларын туспа бэлэх курдук ылынабын. Ол миигин дьоллуур, үлэбит таах хаалбат диэн санаа кынаттыыр”, – диэн Айсен Николаев санаатын үллэстибит.
Эбии эттэххэ, Аммаҕа доруобуйа харыстабылын саҥа эбийиэгэ «Продолжительная и активная жизнь» диэн РФ Бэрэсидьиэнин Владимир Путин быһаччы сорудаҕынан олоххо киллэриллэр национальнай бырайыак чэрчитинэн уонна СӨ Ил Дарханын ыйааҕынан тутулунна.
СӨ Аҕа баһылыгын уонна бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.