Бу сылы СӨ Ил Дархана Айсен Николаев Култуура сылынан биллэрбитэ. Ол чэрчитинэн, кини бэйэтин Туһаайыытыгар туох үлэ-хамнас барыахтааҕын ыйан турар. “Якутия 24” каналга “Актуальное интервью” биэриигэ СӨ Култуура уонна духуобунай сайдыы миниистирэ Афанасий Ноев кэлэн кытынна. Кини бу туһаайыыларга олоҕуран ыытыллыахтаах үлэлэр туһунан билиһиннэрдэ. Олортон сорох өттүн билиһиннэрэбит.
“Семья” национальнай бырайыагынан 7 тэрилтэ хапытаалынай өрөмүөнэ ыытыллыаҕа диэн эттэ. Ол курдук, СӨ Национальнай бибилэтиэкэтин сүрүн корпуһа, академик А.Н. Осипов аатынан хартыына галереята, Анаабыр Сааскылааҕар кыраайы үөрэтэр түмэл, Томпо Кириэс Халдьаайытыгар Герой Ф. М. Охлопков түмэл- дьиэтэ, Суорун Омоллоон аатынан Судаарыстыбаннай опера уонна балет тыйаатыра, Хаҥалас Покровскайын “Саргы түһүлгэтэ” НАДь өрөмүөннэниэхтэрэ. Маны таһынан П. Ойуунускай аатынан Саха академическай тыйаатырын хоруобуйата өрөмүөннэниэҕэ.
Суорун Омоллоон аатынан Судаарыстыбаннай опера уонна балет тыйаатырыгар уонна Аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар тыйаатырдарыгар 31,5 мөл, Национальнай художественнай түмэлгэ, Хомус түмэлигэр, Алданнааҕы кыраайы үөрэтэр түмэлгэ тиэхиньикэнэн хааччыллыыга 16 мөл көрүллүөҕэ.
Култуура эйгэтигэр 4 саҥа эбийиэк үлэҕэ киириэҕэ. Ол курдук, Үрдүкү муусука оскуолатын 2-с корпуһа, Эпос уонна ускуустуба Арктикатааҕы киинэ, Кэбээйи Батамайыгар уонна Үөһээ Дьааҥы Суордааҕар элбэх функциялаах култуура киинэ.
“Мэҥэ Хаҥалас Нөөрүктээйитигэр “Айылгы” НАДь уонна Дьокуускайга “Теплый дом” кииннэммит бибилэтиэкэ базаларыгар оҕолорго аналлаах култуурунай-сырдатар кииннэр тэриллиэхтэрэ”, — диэн миниистир Афанасий Ноев эбэн эттэ.
Быйыл «Земский работник культуры» бырагырааманан 27 үлэһит улуустарга үлэлии барыахтара. “Былырыын 11 култуура үлэһитэ 11 улууска, ол иһигэр хоту үлэлии барбыттара. Быйыл 27 квота баар. Бырагыраама кыттыылаахтарыгар 2 мөл биир кэмнээх төлөбүр көрүллэр. Манна сүрүн ирдэбилинэн үлэһит 5 сыл үлэлиэхтээҕэ буолар”, — диэн миниистир этэр.
Санатан эттэххэ, сайаапканы хомуйуу тохсунньу 12 күнүттэн муус устар 15 күнүгэр диэри ыытыллар.
Сахабыт сиригэр 3 модельнай бибилэтиэкэ тэриллиэҕэ. Ол курдук, Алдан Якокитыгар Н.А. Некрасов аатынан киин бибилэтиэкэҕэ, Чурапчытааҕы Е.А. Борисов аатынан киин бибилэтиэкэҕэ, Бүлүүтээҕи И.М. Гоголев-Кындыл аатынан бибилэтиэкэҕэ. Бу бырайыакка 34,6 мөл федеральнай бүддьүөттэн көрүллүбүт.
Бу курдук култуура эйгэтигэр үлэ тэтимнээхтик ыытыллара былааннанар.