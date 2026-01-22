Нам улууһун дьаһалтатыттан оробуочай бөлөх СӨ культуратын уонна духуобунай сайдыыга министрэ Афанасий Ноевы кытта көрүстэ.
Уһулуччулаах государственнай уонна политическай деятель, Гражданскай сэрии кыттыылааҕа Илья Егорович Винокуров үбүлүөйдээх сылыгар анаммыт тэрээһиннэри ыытаары Нам улууһа бэлэмнэнэр диэн министр Афанасий Ноев Мах ханаалыгар суруйда.
Үбүлүөй чэрчитинэн, араас тэрээһин былааннаммыт, олор истэригэр быыстапкалар, конференциялар, үөрүүлээх мунньахтар. Сүрүн болҕомто СӨ Национальнай архыыбын кылаабынай археограба Александр Калашников бэлэмнээбит докумуоннар хомуурунньуктарын таһаарыыга ууруллуоҕа.
Илья Егорович Винокуров Саха сирин историятыгар биллэр суолу хаалларбыта. Ол курдук, хоту сэбиэскэй былааһы олохтооһуна, араас салайар дуоһунастарга таһаарыылаах үлэтэ, тыа хаһаайыстыбатын, доруобуйа харыстабылын салааларыгар бачыымнара, көҕүлээһиннэрэ умнуллубаттар.
Кини сэллиги утары охсуһуута, тыа сирин олохтоохторун хоргуйан өлүүттэн өрүһүйүүтэ, саха классик суруйааччыларын өйөбүлэ барыта үгүс өрүттээх үлэтин, өрөспүүбүлүкэ сайдыытыгар бэриниилээҕин көрдөрөллөр.
Үбүлүөйдээх тэрээһиннэр уһулуччулаах государственнай уонна политическай деятели кэриэстиир, үрдүк аатыгар сүгүрүйэр эрэ буолбакка, кини историческай суолталаах кылаатын Сахабыт сирин аныгы сайдыытыгар тоһоҕолоон бэлиэтиир кыахтары биэрэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Энсиэли"