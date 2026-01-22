Сунтаар улууһун Бордоҥ нэһилиэгэр «Айыллаан» култуура киинигэр хас сылын ахсын А.Д. Макарова аатынан Дьокуускайдааҕы култуура уонна искусство колледжын устудьуоннара практикалана кэлэр үгэстээхтэр.
Бу сырыыга колледж 3-с куурсун устудьуонката Антонина Никитина кэлэн дипломнай практикатын ааһаары үлэ үөрүйэхтэригэр уhуйулла сылдьар. Бүгүн, тохсунньу 21 күнүгэр, Бордоҥ орто оскуолатын үөрэнээччилэрин кытары көрсөн идэни талыыга туһуланар бэсиэдэни ыытта. Бу көрсүһүү олус интэриэһинэй, туһалаах буолла. Үөрэнээччилэргэ иннкитин идэни сөпкө талалларыгар элбэх сүбэни-аманы биэрдэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Алина Свинобоева, «Айыллаан» СКК эдэр исписэлииһэ