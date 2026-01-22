Тохсунньу 21 күнүгэр Горнай улууһун баһылыга Никита Андреев ааспыт 2025 сылга ыытыллыбыт үлэни Маалтааны, Маҥаны олохтоохторугар билиһиннэрдэ.
Дьаһалта нэһилиэктэргэ үлэлиир бөлөҕөр ОДьКХ Горнайдааҕы филиалын салайааччыта Семен Колесов, киин балыыһа кылаабынай бырааһа Егор Григорьев, «Горнай Ас» ТХПК бэрэссэдээтэлэ Николай Ефремов, сиргэ, баайга-дуолга сыһыаннаһыы управление салайааччыта Василий Аргунов, тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начаалынньыга Роман Филиппов, үөрэх управлениетын начаалынньыгын солбуйааччы Аина Егорова о. д. а. кыттан, дьону долгутар боппуруостарыгар хоруйдаатылар.
Ил Түмэн депутата Алквиад Тарасов судаарыстыба сокуонугар ханнык уларыйыылар киирбиттэрин иһитиннэрдэ. Сир-уот, хостонор баай-дуол, быыбар о.д.а. боппуруостары чопчулаан, быһааран биэрдэ.
Айаннаан иһэн көрдөххө, Маалтааныга геологическай чинчийии үлэтэ бэрт тэтимнээхтик баран иһэрин бэлиэтээтим. Айан суолун хас да сиринэн просека солооһуна быһа көтөн ааста.
Нэһилиэнньэҕэ сүрүн кыһалҕа буолар Маҥаны — Малтааны икки ардынааҕы суол оҥоруута салҕаныаҕа. Дьыл сааскы кэмигэр аайан суолун хайа сүүрэн, уустуктары таһаарар Нуоралдьыма үрэҕи туоруур муоста бырайыага үбүлэнэн, тутуута, ыраас иһэр уу ыалларга киирэрэ быйыл былааннанар.
Тустаах үлэһиттэр улуус таһымыгар ыытыллыбыт үлэттэн ураты, чопчу сэлиэнньэҕэ туох үлэ барбытын сырдатыыларын олохтоохтор олус сэҥээрэ иһиттилэр. Бары хайысхаҕа ылсан, көхтөөхтүк кыттан, кэккэ ситиһиилэрдээхтэрин киһи астына истэр.
Кэптиҥҥэ улууспут биир ытык кырдьаҕаһа Дмитрий Луковцев Горнайга Доруобуйа сыла биллэриллибитинэн уһук нэһилиэккэ быраас үлэтин миэстэтэ көрүллэригэр баҕа санаалаах. Ону таһынан, Саха сиригэр Культура сылынан Сынньалаҥ киинигэр өрөмүөн ыытыллара наадалааҕын эттэ.
Ыаммыт үүт харчыта хойутуура хаһаайыстыбалаах дьоҥҥо уустуктардааҕын санатта. Тыа хаһаайыстыбата сайдыытыгар сир оҥорон, элбэх ынах сүөһү турар хотонун туттарга этии киллэрдэ. «Меркурий» бырагыраама үлэтин чопчуласта. Кэлиҥҥи кэмҥэ эдэр дьон сүрэх ыарыытынан, тымыр кыарааһынынан ыалдьаллара элбээбитин эттэ.
Маалтааны сиригэр «Восточнай» космодромтан көтөр ракета тобохторо түһэллэрин хонтуруолугар туох үлэтэ ыытылларын, киһи доруобуйатыгар охсуулаах буоларын эттэ.
Почта үлэтигэр, сурук-бичик, хаһыат олус хойутаан кэлэрин ыйда. Ыраах баар нэһилиэктэргэ почта кэлиитэ-барыыта тыын суолталааҕын бэлиэтээтэ.
Сахайаана Тарабукина элбэх оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ көрүллэр субсидия хайдах быһыылаахтык барарын интэриэһиргэстэ. Ити бүтэһик боппуруоска Алена Григорьева эмиэ тохтоон ылла. Кини салгыы коммерческайа суох тэрилтэлэр отчуоттуулларыгар анал үөрэх ыытылларыгар, нэһилиэктэр икки ардыларыгар сылдьар автобус сырыыта тохтооботугар баҕа санаалаах.
Антонина Буслаева олорор дьиэтин киин ситимҥэ холбууругар көмө көрүллэригэр көрдөстө. Дьиэтин отторугар мас киллэриитигэр көмөлөспүт, болҕомтоҕо ылбыт Никита Андреевка, олохтоох дьаһалта үлэһиттэригэр махталын биллэрдэ.
Михаил Григорьев пилота суох аппарат көтүүтүн түмүгүн билистэ.
Ия Лукина, Госусулуганан суруттарыыга сөптөөх күҥҥэ бырааска киирии мэлдьи толору буоларын ыйан туран, нэһилиэккэ стоматолог, эндокринолог быраастар кэлэн үлэлииллэригэр баҕа санаалаах.
Түмүккэ, бу тымныы кыһыҥҥа ОДьКХ үлэһиттэрэ кыһамньыларынан, дьиэлэр сылаас тураннар, тыйыс ыйдары этэҥҥэ туораабыттарынан, махталларын биллэрдилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Вячеслав Алексеев