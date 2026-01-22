Өрөспүүбүлүкэтээҕи эт-сиин өттүнэн хааччахтаах оҕолорго аналлаах реабилитациялыыр кииҥҥэ 697 АБДь кыттыылаахтарын дьиэ кэргэннэрин чилиэннэрэ комплекснай реабилитацияны аастылар. Барыта 402 оҕо уонна 295 улахан киһи буолла. Ол туһунан бүгүҥҥү брифиҥҥэ ити тэрилтэ дириэктэрин эбээһинэһин толорооччу Анна Пудова кэпсээтэ.
“Биһиги кииммитигэр ити үлэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев ыйааҕынан ыытыллар. Оҕолору кытта психолог, дефектолог үлэлииллэр, ону таһынан массаж, физиотерапия, гидрованна, эмтииргэ аналлаах физкультура и бассейҥа дьарыктар ыытыллаллар. Улахан дьоҥҥо психотерапевт консультациялара, психологическэй трениннэр уонна «Подари надежду» бырайыак чэрчитинэн араас маастар-кылаастар ыытыллаллар”, – диэн Анна Пудова бэлиэтээтэ.
Сүрүн реабилитациялыыр процедуралар тастарынан, саастарынан арааран, ГТО нормативтарын туттарарга бэлэмниир дьарыктар киирбиттэр. Реабилитацияны барар дьоҥҥо анаан араас социокультурнай тэрээһиннэр ыытыллаллар эбит. Ону таһынан, оҕолор үөрэхтэрин быспаттарын туһугар СӨ саҥа технологияларга институтун кытары сөбүлэҥ илии баттаммыт.
Былырыын СӨ Ил Дархана Айсен Николаев Ил Түмэҥҥэ Туһаайан этиитигэр АБДь кыттыылаахтарын олохторун-дьаһахтарын быһаарар, араас көмө оҥорор үлэлэр былаас бары структураларыттан биир хабааннаах хамсаныыны ирдиирин тоһоҕолоон эппитэ. Ити үлэ барыта Аҕа дойду көмүскээччилэри судаарыстыбаннай фондатын Саха сиринээҕи отделениетын кытта тэҥҥэ ылсан ыытыллар.
«Демобилизацияламмыт буойуннарга медицинскэй көмө бастакы уочарат оҥоһуллар: чинчийэн көрүү, эмтээһин, комплекснай реабилитация. Ордук уустук көмөлөрү оҥорорго туспа клиникалары анаабыппыт. Билигин АБДь кыттыылаахтарыгар уонна кинилэр дьиэ кэргэннэрин чилиэннэригэр психологическэй көмөнү оҥорорго үлэбитин өссө күүһүрдүөх тустаахпыт. Улахан болҕомтону буойуннар эйэлээх олоххо сөптөөхтүк төннөллөрүгэр, социальнай реабилитацияны баралларыгар уурабыт. Ол туһугар үөрэтэр куурустары арыйбыппыт, үлэҕэ киирэллэригэр көмөлөһөбүт, уопсастыбаннай олоххо көхтөөхтүк кытталларыгар усулуобуйа тэрийэбит », – диэн Айсен Николаев бэлиэтээтэ.
