Ааспыт сууккаҕа өрөспүүбүлүкэбитигэр 5 буруйу оҥоруу туһунан иһитиннэрии бэлиэтэммит, манна ыытыллар процессуальнай бэрэбиэркэлэр уонна холуобунай дьыалалар хаамыылара борокуратуура хонтуруолугар турар.
Ленскэй куоракка 1979 сыл төрүөх дьахтар доруобуйатыгар ыар эчэтии оҥоһуллубут. Кини иһигэр бааһырыылаах балыыһаҕа киирбит.
Дьокуускайга баан счетуттан 758 тыһ.солк. уорбуттарын туһунан иһитиннэрии киирбит. Уус Алдаҥҥа кыбартыыраттан 165 солк. хоромньулаах малы-салы уорбуттар.
Эрэгийиэммит киинин олохтоох эр киһитигэр түөкүттэр эрийэн “суотабай сибээс эпэрээтэрэ” диэн схеманан 195 тыһ. солк. сойбоппуттар.
Нерюнгри куоратыгар дьахтар сымыйа суоппар быраабынан айанныы сылдьарын туппуттар.
Киһи өлүүлээх суол саахала бэлиэтэммэтэх.
Дьокуускайга уонна Нерюнгри оройуонугар икки суол саахалын туһунан иһитиннэрии киирбит, икки киһи араас ээчйии ылан балыыһаҕа киирбиттэр.
Ааспыт сууккаҕа арыгы иһиилээх үс суоппар тутуллубут.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ борокуратууратын тэлэгэрээм-ханаала.