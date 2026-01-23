Сунтаар улууһун дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Ульяна Попова салайааччылаах улуус дэлэгээссийэтэ сир боппуруоһун тула мунньахха кытынна.
Ил Түмэн дьокутаата Владимир Прокопьев сир дьыалатын тула үгүс кыһалҕалар баалларын өйдөөн, кини көҕүлээһининэн нэһилиэктэр баһылыктара сир бэлиитикэтин департаменыгар үлэлээтилэр.
Манна олус тоҕоостоох боппуруостарынан салайааччы Айаал Ильин мунньаҕы туруорда. Манна нэһилиэк сирдэрин туһаҕа таһаарыы, дьоҥҥо өйдөтүү, кыраныыссаны бигэргэтии тула кэпсэттилэр. Маны тэҥэ, экология хайысхатынан сир баайын хостуур тэрилтэлэри кытта үлэлэһиигэ, ойуур баһаарыгар болномуочуйалары быһаарыыга үгүс боппуруостар киирдилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "НВК Саха" тэлэгэрээм ханаал.