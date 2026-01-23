Тохсунньу 22 күнүгэр Горнай улууһун Бэрдьигэстээҕэр бэтэрээннэр дьиэлэригэр улуус баһылыга Никита Андреев, Бэрдьигэстээх нэһилиэгин баһылыга Алексей Аргунов, тустаах тэрилтэ салайааччылара анал байыаннай дьайыы саҕаланыаҕыттан, дойдуларын көмүскэлигэр туруммут уолаттары өйүүр туһуттан, киэҥ хабааннаах үлэни ыытар Владислав, Светлана Диодоровтар Ийэ дойду бигэ туруктаах, көмүскэллээх буолуутун туһугар ытык иэстэрин толоро сылдьан, анал байыаннай дьайыыга олохторун толук уурбут хорсун уолаттар дьиэ кэргэттэрин кытары көрүстүлэр
Владислав Алексеевич анал байыаннай дьайыы толоонугар дьоруойдуу охтубут уолаттар аҕаларын түмэн, өрөспүүбүлүкэҕэ уопсай үлэни ыыталларын билиһиннэрдэ. Онно сиэттэрэн, биһиги улууспутуттан суорума суолламмыт саллааттар аҕаларын түмсүүтүн тэрийэргэ этии киллэрбитин, сүбэлэһии кыттыылаахтара толору өйөөтүлэр. Кини этиитинэн түмсүү салайааччытынан Радомир Яковлев буоларын бары сөптөөҕүнэн аахтылар.
«Аҕа дойдуну көмүскээччилэр» өрөспүүбүлүкэтээҕи филиалын ыстаарсай социальнай хайысхаҕа координатора Надежда Степанова Горнайга бу үлэни сүрүннүүр үлэһитинэн Станислав Степанов анаммытын эттэ.
Диодоровтар аҕа тыла-өһө улахан суолталааҕын, тиийимтиэтин этэллэр. Ол иһин, өлүүнү-сүтүүнү көрбүт, эттэринэн-хааннарынан билбит уолаттарга улахан көмөлөөх, өйөбүллээх буоларын бэлиэтииллэр. СВО-тан кэллэхтэринэ эйэлээх олоххо бэйэлэрин булалларыгар, аҕалар сүбэлэрэ-амалара суолталаах буолара саарбаҕа суох.
Светланалаах, Владислав антах тирэх пууннарга, госпиталларга сырыттахтарына Горнай уолаттарын мэлдьи көрсөллөрүн, кэпсэтэллэрин эттилэр. Улуус салалтатын кытары сибээстэрин быспакка, сонуннарын үллэстэ, кыһалҕалары быһаарса тураллар. Горнайтан тиийэр гуманитарнай көмө барыытын-кэлиитин, миэстэтигэр тиийиитин хонтуруолга туталлар. Түгэнинэн туһанан, улууспут олохтоохторугар махталларын тириэртилэр. Саллааттар бары этэҥҥэ дойдуларыгар кэлэллэригэр киэҥ хабааннах үлэни ыыталлара хайҕаллаах үтүө дьыала буоларын умнуо суохтаахпыт.
Билигин ыар сүтүктээх төрөппүттэр докумуоннарын ситиһэллэригэр, уустуктары быһаарсарга үлэни ыытыахтара.
Сонун төрдө уонна хаарытска: “Үлэ күүһэ”, Вячеслав Алексеев