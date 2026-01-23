Муус устар 5 күнүгэр Алексей уонна Матрена Павловтар салайааччылаах Үүнэр көлүөнэ тыйаатыра эдэр көрөөччүлэргэ аан бастакытын фэнтези жаанырдаах «Муус Сүрэх уонна Уот Санаа» остуоруйаны көрдөрүөҕэ. Испэктээк дириҥ бөлүһүөктүү ис хоһоонуттан саҕалаан бары өттүнэн уратылаах буолуоҕа. Ол курдук, манна айылҕа көстүүлэрэ киһилии сирэйдэнэн олох олоруохтара, хомолто уонна үөрүү, иирсээн уонна эйэлэһии диэн тугун билиэхтэрэ.
Испэктээк ааптара, режиссера, сценограба уонна худуоһунньуга биир киһи – тыйаатыр сүрүн худуоһунньуга Прасковья Павлова буолара кэрэхсэтэр. Кини көстүүмнэргэ, декорацияларга, реквизиттэргэ олус ураты эскиистэри толкуйдаан, тыйаатыр худуоһунньуктара айар үлэ умсулҕаныгар ылларбыттара ыраатта. Манна ЭВА, ПЭТ, WORBLA, джинс, оҥоһуу түү, полиэтилен курдук матырыйаал эгэлгэтэ туттуллубута сөхтөрөр.
Билигин айар кэлэктиип сыананы таҥыы уонна бэлэмнэнии үгэнигэр сылдьар. Элбэх сыраны эрэйэр, оргуйа турар үлэ быыһыгар биһиги Прасковья Дмитриевнэттэн испэктээк ис хоһоонун кылгастык сырдатарыгар көрдөстүбүт.
«Пьесаҕа айылҕа икки модун күүһүн – муус уонна уот – күөнтэһиитэ көстөр. Итилэр бигэ турук уонна уларыйыы, уоскулаҥ уонна умсулҕан, өй уонна иэйии кэрэһиттэрэ буолаллар. Айылҕаны дьиэ кэргэн курдук көрдөрдүбүт. Оттон дьиэ кэргэн эйгэтин, биллэрин курдук, кыра даҕаны кэһиллии алдьатар кыахтаах. Айымньыга Уот Иччитэ өрүү куйаас буолуон, оттон Тымныы Иччитэ өрүү тымныы буолуон баҕараллар. Ол эбэтэр, иккиэн муҥур былааска тардыһаллар. Маннык утарыта турсуу атааннаһыыга, устунан иэдээҥҥэ тиэрдиэн сөп. Онон, биһиги бу испэктээгинэн экология айылҕаҕа эрэ буолбакка, дьон бэйэ-бэйэҕэ сыһыаныгар эмиэ баар буолуохтааҕын өйдөтүөхпүтүн баҕарабыт. Ол эрээри туруоруу сүрүн соруга Сахабыт сирин томороон тымныыта накаастабыл буолбакка, олоҕу харыстыырга анаммыт айылҕа муудараһа буоларын көрдөрүү буолар», - диэн Прасковья Павлова кылгастык кэпсээтэ.
Испэктээк муусукатын аранжировщик-композитор Егор Карамзин, ырыатын матыыбын биллиилээх ырыаһыт, мусукаан Бүөккэ Бөтүрүөп айан таһаардылар. Пьеса сахалыы уус-уран тылбааһын тыйаатыр литэрэтиирэлии чааһын сэбиэдиссэйэ Нарынай Удьуора Күндэли оҥордо. Сүрүн оруоллары толоруохтара: СӨ үтүөлээх артыыстара Федот Львов, Марина Корнилова, эдэр артыыстар Кирилл Рожин, Никита Соловьев, Елизавета Далбараева, Мичил Хомподоев, Спартак Ларионов.
Тыйаатыр бас билэр дьиэтэ суох буолан, испэктээк премьерата Дьокуускайдааҕы Муусука колледжын аактабай саалатыгар буолар. Туруоруу сааһынан хааччахтаммат. Пушкин каартата үлэлиир. Билиэти тыйаатыр саайтын нөҥүө ылыахха сөп: https://sakhatuz.ru/afisha/
