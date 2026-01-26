Бу күннэргэ Бүлүү улууһун киэн туттар чулуу дьонноруттан биирдэстэрэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин ускуустубатын үтүөлээх деятелэ, Арассыыйа Бэдэрээссийэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха сирин народнай поэта, Саха Комсомолун аатынан бириэмийэ аан бастакы лауреата, «Северная Звезда» диэн Россия литературнай бириэмийэтин бастакы лауреата, «Бочуот Знага» уордьан уонна мэтээллэр кавалердара, Бүлүү улууһун бочуотаах олохтооҕо, Саха АССР Верховнай Советын депутата И. М. Гоголев – Кындыл Уйбаан төрөөбүтэ 96 сылыгар аналлаах улуус оскуолаларыгар иккис төгүлүн ыытыллар «Үргэл» өркөн өй күрэҕэ Бүлүүтээҕи И. М. Гоголев аатынан киин библиотекаҕа үрдүк таһымнаахтык ааста.
Бу күрэҕи Социалистическай Үлэ Геройа Прокопий Иннокентьевич Быканов аатынан Халбаакы орто оскуолатын учууталлара, үлэһиттэрэ тэрийэн, иилээн-саҕалаан ыыттылар. Иван Михайлович Гоголев-Кындыл олоҕун, айар үлэтин, айымньыларын ааҕааччы киэҥ араҥатыгар таһаарыы, суруйааччы аатын үйэтитии уонна поэт туһунан билэргэ, үөрэтэргэ, айымньыларын ааҕарга ыҥырыы уонна көҕүлээһин оонньуу сүрүн сыалынан буолла.
Киин библиотека дириэктэрин солбуйааччы С.С.Николаева уонна тэрийээччи оскуола аатыттан дириэктэр Г.Х.Васильев кытта кэлбит хамаандалары эҕэрдэлээтилэр уонна бу күҥҥэ ситиһиини баҕардылар.
Бу тэрээһиҥҥэ уопсайа 9 хамаанда, 44 үөрэннээччи көхтөөх кытыыны ылла: Ньургуйаана Ивановна Филиппова салайааччылаах Г.И.Чиряев аатынан Бүлүү куоратын 1-кы нүөмэрдээх орто оскуолатын хамаандата, Ирина Петровна Докторова уонна Туйара Степановна Васильева салайааччылардаах Г.С.Донской аатынан Бүлүү куоратын 2-с нүөмэрдээх оскуолатын хамаандалара, И.Л.Кондаков аатынан Бүлүү улууһун гимназиятын хамаандата, салайааччы Лилия Васильевна Семенова, И.М.Гоголев аатынан Чочу орто оскуолатын хамаандата, салайааччы Нюргуяна Семеновна Протопопова. Лидия Григорьевна Иннокентьева салайааччылаах С.Ф.Гоголев аатынан Хампа орто оскуолатын хамаандата, Анна Ивановна Петрова салайааччылаах П.А.Павлов аатынан 1-кы Күүлэт орто оскуолатаны хамаандата, А.А.Миронов аатынан Мастаах орто оскуолатын хамаандата, салайааччы Акулина Гаврильевна Алексеева уонна Арсен Петрович Иванов салайааччылаах П.И.Быканов аатынан Халбаакы орто оскуолатын хамаандата.
Ыытааччы С.Н.Павлова, Халбаакы орто оскуолатын алын сүһүөх учуутала, оонньуу быраабылатын билиһиннэрдэ, өркөн өй күрэҕэ саҕаламмытын биллэрдэ. Оонньуу 3 түһүмэҕинэн, тургутук ньыматынан бэрт сэргэхтик ыытылынна: И. М. Гоголев-Кындыл олоҕо, айар үлэтэ; Кындыл айымньылара; И.М.Гоголев уонна театр: «Кини кимий?», тылы быһаарыы уонна айымньы дьоруойдарын ааттарын таһаарыы. Хас биирдии хамаанда 30 сөкүүндэ эбэтэр 1 мүнүүтэ иһигэр хоруй биэрэр. Ол кэннэ тута дьүүллүүр сүбэ хамыыһыйата – Т.П.Гоголева, К.С.Решетникова кыттааччылар сөптөөх эппиэттэрин ааҕан, бэлиэтэнэн истилэр.
Өркөн өй күрэҕин түмүгүнэн 3 миэстэни Чочу орто оскуолатын «Кындыл сиэннэрэ» хамаандата – «Өрөгөй суругунан», 2 миэстэни Халбаакы орто оскуолатын «Тэтим» хамаандата — «Мэҥэ суругунан», 1 миэстэ «Добун суругунан» Бүлүүтээҕи гимназия үөрэнээччилэрин «Кондаков ыччаттара» хамаандата наҕараадаланнылар уонна саамай элбэх баалы ылан, күрэх Кылаан кыайыылааҕынан 1-кы Күүлэт «Сайдыс» хамаандата буолла.
Хас биирдии кыттааччыга Туоһу сурук, салайааччыларга Махтал сурук, кыайыылаахтарга Грамота уонна кинигэнэн бириис, «Кылаан кыайыылаахха» И.М. Гоголев кубок-сувенира уонна харчынан бириис туттарылынна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Олох суола", Луиза Софронова, Халбаакы оскуолатын дириэктэрин иитэр үлэҕэ солбуйааччы, Сахайа Павлова, алын сүһүөх учуутала.