Мэҥэ Хаҥалас улууһугар бүгүҥҥүттэн саҕалаан бу нэдиэлэ устата кэккэ нэһилиэктэргэ медицинскэй кыһалҕалары чинчийэр Саха сиринээҕи научнай киин исписэлиистэрин эспэдииссийэтэ үлэлиир.
Эспэдииссийэ биригээдэтигэр генетик, ревматолог, невролог уонна биохимик уонна генетик лаборант быраастара киирэн нэһилиэнньэни көрөн-истэн чинчийиэхтэрэ, мэтэдьиичэскэй көмөнү оҥоруохтара.
Бу иннинэ маннык эспэдииссиийэ ааспыт сылга балаҕан ыйыгар Төҥүлү эҥэр нэһилиэктэригэр үлэлээбитэ. Онон Мэҥэ Хаҥалас улууһугар иккис сырыылара. 2021 сыллаахтан киин үлэһиттэрин көһө сылдьар биригээдэтэ өрөспүүбүлүкэбит 16 улууһугар үлэлээн кэлбит.
‒ Сылтан сыл ахсын нэһилиэнньэ киэҥ араҥатыгар ньиэрбэ, сүһүөх кэхтиилэриттэн үөскүүр араас ыарыыларга ылларар дьон ахсаана элбээн иһэрэ бэлиэтэнэр, ‒ диир медицинскэй кыһалҕалары чинчийэр Саха сиринээҕи научнай киин көһө сылдьан үлэлиир биригээдэтин салайааччыта, генетик-быраас, «Ассоциация пациентов со спиноцеребеллярной атаксией 1 типа (СЦА1) и другими нейродегенеративными заболеваниями в Якутии» диэн ааттаах эрэгийиэннээҕи уопсастыбаннай тэрилтэ бэрэссэдээтэлэ Оксана Сидорова.
‒ Ньиэрбэ, сүһүөх үгүс ыарыылара удуьорунан бэриллэрин учуоттаан ыарыыны эмтээһиҥҥэ эрэ буолбакка, эрдэттэн сэрэтиигэ, чинчийиигэ дьон болҕомтотун тардыыга үлэлэһэбит.
Оксана Гаврильевна киин үлэтин сүрүн сыала-соруга Саха сиригэр үрдүкү технологиялаах эмтээһини киллэрии, дьон доруобуйатын араҥаччылааһын, наука ситиһиилэрин олоххо киллэрии, тыйыс усулуобуйаҕа төрүт олохтоохтор доруобуйаларын уратыларыгар олоҕуран медицинскэй кыһалҕалары, инфекциянан тарҕанар, хроническайга кубулуйар ыарыылары чинчийии буоларын билиһиннэрдэ.
Медицинскэй кыһалҕалары чинчийэр Саха сиринээҕи научнай киин эспэдииссийэтэ бүгүн, бэнидиэнньиккэ Бүтэйдээххэ, оптуорунньукка Табаҕаҕа, сэрэдэҕэ Моорукка, чэппиэргэ Хочоҕо, бээтинсэҕэ Хорообукка үлэлиэҕэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи"