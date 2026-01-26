Бу күннэргэ Дьокуускай куоракка сунтаардар Сэргэй Сибиэрэп – Кыыл Уолун сылын түмүктүүр уонна Сунтаар улууһун историятын, сайдыытын сылын арыйар бэлиэ тэрээһиҥҥэ биир дойдулаахпыт Сергей Потаповка «Сунтаар улууһун Бочуоттаах олохтооҕо» ааты иҥэрдилэр.
Сергей Станиславович Потапов – СӨ искусствотын үтүөлээх диэйэтэлэ, Арассыыйа тыйаатырдарын диэйэтэллэрин уонна Арассыыйа Кинематографистарын сойуустарын чилиэнэ, “Кыһыл көмүс мааска” тыйаатыр национальнай бириэмийэтин лауреата, тыйаатыр уонна киинэ уһулуччулаах режиссера буолар. Кини тыйаатыр бары хайысхаларыгар 200-тэн тахса үлэлээх, ону тэҥэ «Тыын», «Ньургуһуннар», «Тыал баарын тухары» о.д.а. киинэлэргэ ааптар быһыытынан биллэр. Дьон-сэргэ кинини туспа суоллаах-иистээх, ураты буочардаах, режиссер быһыытынан көрөөччүнү толкуйдатар үлэлэрдээх диэн сыаналыыллар.
Санатар эбит буоллахха, былырыын Сергей Потапов 50 сааһын томтойо туолбута. Үйэ аҥардаах үбүлүөйүгэр анаан араас хабааннаах тэрээһиннэр тиһигин быспакка ыытыллыбыттара.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Елизавета ТИТОВА