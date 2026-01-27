Ааспыт нэдиэлэҕэ бары күүппүт, ыра санаа оҥостубут саҥа поликлиникабыт дьиэтэ дьэндэйэн, үлэҕэ киирэр үөрүүлээх түгэнэ буолан ааста. Бу улууспут историятын биир бэлиэ күнүгэр өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Николаев кэлэн кыттыыны ылан, Амма дьонугар-сэргэтигэр бэйэтин эҕэрдэ тылын тириэрдэн барбыта. Ону кытта үгүс элбэх ыҥырыылаах ыалдьыттар, медицинэ бэтэрээннэрэ, араас сылларга үлэлии сылдьыбыт үлэһиттэр үөрүүнү үллэстибиттэрэ. Бары аныгы ирдэбиллэргэ эппиэттиир саҥа поликлиника киириитэ — бу чахчы да улууспут дьонун-сэргэтин киэн туттуута, өр күүппүт баҕа санаата буолар. Бу туһунан улуус баһылыга Степан Кузьмин санаатын үллэстэр.
“Амма дьоно-сэргэтэ өр күүппүт, туруорсубут баҕа санаата Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээбит национальнай бырайыагын “Доруобуйа”, ол кэнниттэн “Уһун уонна көхтөөх олох” диэн дьон доруобуйатын тупсарыыга туһуламмыт бырайыак көмөтүнэн тутулунна. Маны сэргэ биһиги өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Николаев таһаарбыт кэскили торумнуур Ыйааҕынан, онно олоҕуран, кини быһаччы өйөбүлүнэн бу эбийиэкпит үлэҕэ киирдэ диэххэ наада. Ол курдук 2023 сыл балаҕан ыйыгар бастакы сыбаайаны түһэрэн, 2025 сылбыт бүтүүтэ уораҕайбыт тутуута түмүктэнэн, билигин дьон-сэргэ көрдөрүнэн толору үлэлии турар.
Уопсайынан бу национальнай бырайыактар чэрчилэринэн өрөспүүбүлүкэбитигэр олус элбэх социальнай эбийиэктэр, тыа хаһаайыстыбатын сайдыытыгар, суол-иис оҥоһуутугар, хаарбах да дьиэлэртэн көһөрүүгэ да үгүс үлэ ыытылынна уонна өссө ыытыллыа да турдаҕа дии. Ол иһигэр доруобуйа харыстабылын ыллахха, аҥардас эбийиэктэр эрэ тутуулара буолбакка, элбэх саҥа техника кэлиитэ эмиэ баар. Холобура Амма улууһугар национальнай бырайыак чэрчитинэн 12 массыына, ону таһынан флюромобиль кэлбитэ. Бу үлэлэр барыта нэһилиэнньэ уйгутугар туһуланаллар. Ол оччонон сыаналаахтар, кэскиллээхтэр.
Өссө үөрдэрэ диэн маннык аныгы тииптээх эбийиэктэр тыа сиригэр киирэллэрэ буолар. Онон тыа дьонун сүргэтин көтөҕөр. Бу барыта биһиги үрдүкү былааспыт салайааччылара тыа сиригэр болҕомтону уураллара көстөр диэххэ наада. Куорат эрэ сирдэри сайыннарбакка, аҕыйах да нэһилиэнньэлээх пууннарга бэртээхэй диэн тутуулар бараллар. Холобура, биһиги Аммабыт улууһугар, бу кэнники икки эрэ сылга тастан федеральнай бырагырааманан үп киириитэ 3 млрд солкуобайтан ордук буолла. Ол култуура дьиэлэрэ, суол оҥоһуута, уу ыраастыыр станциялар күн бүгүн нэһилиэнньэ туһатыгар үлэлии тураллар. Бу үлэлэр баралларыгар биһиги Ил Дархаммыт федеральнай таһымҥа үлэтэ-хамнаһа, кини ыллыктаах кэпсэтиитэ, муударай, инники кэскили көрүүтэ көстөр. Аҥардас поликлиникабытын да ылан көрдөххө, бу аҥардас эбийиэк эрэ киириитэ буолбакка, бу манна Амма улууһун дьонун-сэргэтин доруобуйатын тупсарыыга олук ууруллунна.Ол эбэтэр 260 мөл. солкуобай суумалаах аныгы, бары экспертизаны ааспыт медицинскэй оборудованиелар кэлэн турдулар. Маны сэргэ 1200-тэн тахса мебель кэллэ. Бу барыта манна үлэлиир дьоҥҥо сөптөөх усулуобуйа тэриллэригэр төһүү күүс буоллаҕа дии. Онон дьоммут -сэргэбит сөптөөх, хаачыстыбалаах медицинскэй өҥөнү ылалларыгар кыах баар буолла. Сүрүн сыал онно да сыттаҕа дии.
Тутуулар салгыы барыахтара. Ол курдук быйыл Чакыр нэһилиэгэр, онтон салгыы Сатаҕайга, Амма Наахараҕа ФАП-тар, врачебнай амбулаториялар тутуллуохтара. Мин түгэнинэн туһанан, улуус хаһыатын нөҥүө саҥа поликлиника үлэҕэ киириитигэр күүс-көмө буолбут дьоммутугар барыларыгар дириҥ махталбын тириэрдиэм этэ. Хаалбыт күннэргэ бары биир киһи курдук түмсэн, ыраах да сытар нэһилиэктэрбиттэн киирэн, саба түһэн биир ый иһигэр күүстээх үлэни ыыттылар. Күннэтэ 100-тэн тахсалыы киһи кэлэн субуотунньукка кытынна. Бу манна көстөр биир сомоҕо буолуу күүһэ. Аны дьэ билигин, бачча үчүгэй поликлиникаламмыт дьон быһыытынан, доруобуйаны көрүнүүгэ, ыарыыны сэрэтиигэ, диспансеризацияны кэмигэр, көхтөөхтүк бараргытыгар диэн дьоммун-сэргэбин ыҥырабын”, — диэн улуус баһылыга Степан Кузьмин санаатын тириэртэ.
