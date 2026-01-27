“Саҥа дьиэни арҕаа халлаан архан тыала хоппотун, эркинигэр илин халлаан ибир сиигэ хоммотун,” — диэн үрдүк айыылартан көрдөһөн, сахалыы сиэринэн СӨ Ил Дарханын стипендиата, биллэр оһуохайдьыт, алгысчыт, көҥүл тустууга успуорт маастара, улуус бочуоттаах олохтооҕо Семен Морфунов саҥа кыбартыыралар олохтоохторун, ыҥырыылаах ыалдьыттары арчылаата.
Инньэ 2017 сыл атырдьах ыйын 1 күнүттэн билиниллибит, дьон олорор усулуобуйатын тупсарарга туһаайыллыбыт «Хаарбах уонна саахалланар туруктаах дьиэттэн дьону көһөрүү» бырагыраамма иитинэн дьиэлэри үллэрии 2028 сыл сэтинньи 1 күнүгэр диэри салгыы ыытыллар буолла. Манна даҕатан эттэххэ, хас сылын аайы Чурапчы нэһилиэгэр хаарбах туруктаах дьиэлэртэн көһөрүү бырагыраамма тиһигин быспакка күргүөмнээхтик ыытыллар. Быйыл, 2026 сылга бырагыраамма үһүс түһүмэҕэ саҕаланна.
Үөрүүлээх чааска “Чурапчы улууһа” МО баһылыгын тутуу уонна архитектура боппуруостарыгар солбуйааччы Афанасий Дьячковскай, “Чурапчы нэһилиэгэ” тыа сирин түөлбэтин баһылыгар Владимир Сивцев, “АМПИР” ХЭТ сүрүн мэхээньигэ Василий Пономарев уонна олохтоохтор ааттарыттан 91 саастаах, Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕын огдообото Евдокия Максимова аалай кыһыл лиэнтэни быстылар. Манна даҕатан эттэххэ, “АМПИР” ХЭТ генеральнай дириэктэрэ Дмитрий Захаров салайар эдэр, кэскиллээх халыҥ хамаандата улууска хаһыс даҕаны дьоһун тутуулара буолар. Бүгүн кинилэр Роман Константинов аатынан 27-29 нүөмэрдээх дьиэлэриттэн 5 ыалы, уруккута элбэх кыайыы-хотуу буолуталаабыт, ырыа-тойук ылланан ааспыт Доҕордоһуу алааһын 25 нүөмэрдээх аадырыһыгар олохтоотулар.
“Бу бырагырааммаҕа киирэрбит 2022 сылтан биллибитэ, кыра-кыралаан докумуоннарбытын оҥостон барбыппыт эрээри хаһан көһөрбүт биллибэт этэ. Онтон бу аҕыйах хонуктааҕыта олохтоох дьаһалтаҕа мунньахха ыҥырбыттарыгар олуһун диэн соһуйбуппут. Үөрүүбүт муҥура суох, көһөн кэлэрбитигэр уон хонугу биэрдилэр инньэ гынаммыт малбытын-салбытын бэлэмнээн сылдьабыт. Түгэнинэн туһанан Дойдубут бэрэсэдьиэнигэр Владимир Путиҥҥа, СӨ Ил Дархана Айсен Николаевка, улууспут баһылыгар Степан Саргыдаевка, нэһилиэк баһылыгар Владимир Сивцевкэ дириҥ махталбытын тиэрдэбит”, — Николай Васильевич уонна Александра Радомировна Верховцевтар дьиэ кэргэттэрэ санааларын үллэһиннилэр.
“Бу алаас инникитин кэскиллээх түөлбэ буолар. Эрдэ ыаллыы олорбут дьоннор көһөн кэллигит, инньэ гынан эйэ-дэмнээхтик, сөптөөхтүк дьаһанан олоруоххут диэн эрэнэбит. Отопление барыта автономнай, сылааскытын билигин бэйэҕит быһаарынаҕыт, кэлии-барыы даҕаны улахан суох сирэ, төгүрүччү тыа, усулуобуйа барыта тэрилиннэ”, — диэн Владимир Дмитриевич эттэ.
Биир дойдулаахтарбытыгар саҥа сылы көрсө сабыс-саҥа дьиэҕэ киирбиттэринэн истиҥ эҕэрдэбитин тиэрдэбит, дьоллоох-соргулаах олоҕу, кытаанах доруобуйаны баҕарабыт!
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ. Ааптар хаартыскаҕа түһэриитэ