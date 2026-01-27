Ньурба улууһун киин балыыһатын кылаабынай бырааһа Артем Ксенофонтов бэнидиэнньиккэ салайааччылар планеркаларыгар эппитинэн, барыллаан ааҕыынан 2025 с. түмүгүнэн Ньурба улууһун нэһилиэнньэтин ахсаана 22681 киһиэхэ тэҥнэстэ. Ол эбэтэр 2024 с. кытта тэҥнээтэххэ, улууспут нэһилиэнньэтэ 80 киһинэн аҕыйаата.
Нэһилиэнньэ ахсаанын тутула:
6563 оҕо (-337)
улахан дьон – 16118 (+257), ол иһигэр дьахталлар – 11794 (-46), ол иһигэр төрүүр саастаах дьахталлар – 4880 (-141).
Төрөөһүн — 229 (-64)
өлүү — 266 (+34).
Өлүү сүрүн төрүөттэригэр бастакы миэстэҕэ сүрэх-тымыр ыарыылара тураллар, иккискэ – тас төрүөттэртэн өлүү, үһүс миэстэҕэ — онкологическай ыарыылар.
Тас төрүөттэртэн өлүү диэн ыалдьан өлүү буолбатах, онон сэрэхтээх буолуу быраабылаларын тутуһан, бэйэни харыстанан уонна чөл олоҕу тутуһан итилэри үксүн таһаарыа суохха, бохсуохха сөп этэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: «Ньурба уоттара» хаһыат