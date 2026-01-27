2006 с. тохсунньу ыйга Нам улууһун Аппааны сэлиэнньэтигэр 2005 сыллаах үлэ түмүгүн таһаарар «Сыл бастыҥнара» тэрээһин нэһилиэк баһылыга Юрий Слепцов дьаһалынан аан маҥнай ыытыллыбыта. Ол кэмтэн ыла бу тэрээһин сылтан сыл кэҥээн, тупсан нэһилиэк социальнай, тыа хаһаайыстыбатын, спортивнай, культурнай, общественнай олоҕун бары салааларын хабан, түмүктүүр сылга улахан уһулуччу ситиһиилээх дьоммутун чиэстиир, олохтоохтор долгуйа күүтэр биир бастыҥ тэрээһинэ буолар.
Тохсунньу 24 күнүгэр «Чороон» норуот айымньытын киинигэр ааспыт 2025 сыл нэһилиэк сайдыытыгар сүҥкэн кылаатын киллэрсибит олохтоохтору чиэстээһин буолла. Тэрээһини Нюргуяна Адамова, Горьяна Стрекаловская ыыттылар.
Быйыл Нам улууһугар биир дойдулаахпыт уһулуччулаах Государственнай уонна политическай деятель И.Е.Винокуров 130 сылынан, дьиэ кэргэн экономиката сайдыытын уонна Нам улууһун Үөрэҕириитин 155 сылынан биллэрилиннэ. Сыл бастыҥнарын чиэстиир үөрүүлээх тэрээһин нэһилиэк өрөгөй ырыатынан саҕаланна.
Хатыҥ Арыы нэһилиэк тыа сирин сэлиэнньэтин баһылыга Иван Ноговицын Хатыҥ Арыы нэһилиэгэр быйыл улуу убайбыт, саха сирин чулуу уола И.Е.Винокуров сылынан биллэриллибитин туһунан иһитиннэрдэ, сыл бастыҥнарын эҕэрдэлээтэ.
Хатыҥ Арыы нэһилиэк историятын үөрэтиигэ сүҥкэн кылаатын иһин, Улуу Кыайыы 80 сылыгар элбэх чинчийэр үлэ ыытыллыбытынан, нэһилиэк дьаһалтатын байыаннай учуот сүрүннүүр исписэлииһигэр Екатерина Васильевна Стрекаловскаяҕа «Почетный житель Хатын-Арынского наслега» бочуоттаах бэлиэтин баһылык Иван Ноговицын туттарда.
Тэрээһин ыҥырыылаах ыалдьыта «Нам улууһа» муниципальнай оруйонун баһылыга Юрий Иннокентьевич Слепцов нэһилиэк олохтоохторун сыл бастыҥнара үбүлүөйдээх күнүнэн эҕэрдэлээтэ, үлэҕэ, үөрэххэ, спортка, култураҕа, общественностка көхтөөх нэһилиэк дьонугар ситиһиини баҕаран туран «Чороон» НАК методиһыгар Нюргуяна Ивановна Адамоваҕа «Отличник культуры РС(Я)», НЦРБ младшай медсестратыгар Надежда Алексеевна Сивцеваҕа «Отличник здравоохранения РС(Я)» бэлиэлэри туттарда.
Тэрээһин иккис блогар сыл бастыҥ спортсмен –лауреаттарыгар Хатыҥ Арыы нэһилиэк ыччат уонна спорт отделын дириэктэрэ Егор Бурнашев номинациялары үөрүүлээх быһыыга туттарда.
Федоров Денис Анатольевич–мас-рестлинг. РФ спорт маастара, Москва куоракка студеннар икки ардыларыгар ыытыллыбыт Россия, Аан дойду чемпиона, СӨ Федор Дегтярев кэриэһигэр ыытыллыбыт күрэх абсолютнай чемпиона.
Сивцева Мария Александровна–дартс, РФ спорт маастара, Красноярскай куоракка ыытыллыбыт Бүтүн Россиятааҕы «Огни Енисея» үс төгүллээх чемпиона.
Семенов Сергей Сергеевич – көҥүл тустуу, хапсаҕай. РФ көҥүл тустуу маастара, СӨ хапсаҕай маастара, СӨ көҥүл тустуу Федерация кубогын призера.
Замятина Татьяна Андреевна-дартс, РФ спорт маастара, Красноярскай куоракка ыытыллыбыт Бүтүн Россиятааҕы «Огни Енисея» чемпиона, СӨ чемпиона.
Петрова Сайыына Николаевна-дзюдо, РФ спорт маастара, Свердловскай уобалас дзюдо чемпиона, 23 саастарыгар диэри Бүтүн Россиятааҕы күрэх 2 миэстэлээҕэ. Уральскай федеральнай уокуругка 2 м., Первенство России 2 м.
Корчанова Евдокия Поселовна-пулевой ытыы, СӨ спорт маастарыгар кандидат, республиканскай күрэхтэр, турнирдар чемпиона, призера.
Попов Максим Толлуман Уола- хотугу төрүт көрүҥ. СӨ спорт маастара, Манчаары оонньуутун хотугу ыстаныы «үс төгүл үс» көрүҥҥэ чемпион.
Сивцев Роман Федорович- футбол. «Кубок үрдэл» футзал аһаҕас турнира 2 м., Алдан оруйуонун футзал аһаҕас турнира 2 м., «Лучший защитник» номинация хаһаайына, республиканскай Сидоров Е.П. –Пеле кэриэһигэр турнир 1 м. «Лучший игрок» номинация хаһаайына.
Эверстов Кирсан Вячеславович- волейбол, 1 разрядтаах, СӨ ыччат сборнай хамаандатын чилиэнэ, Биробиджан куорат Аан дойдутааҕы турнир чемпиона «Лучший игрок» номинация хаһаайына, Благовещенск куорат Бутун Россиятааҕы турнир чемпиона, Илин Сибиир первонствотын 2 м. «Лучший связующий» номинация хаһаайына, Нерюнгри куорат межрегиональнай турнир 1 м., Тында куорат межрегиональнай турнир 2 м., Нам улууһун хамаандатын Федерация кубогар 2 м., «Лучший связующий» номинация хаһаайына.
Стрекаловский Герасим Сидорович- гиревой спорт, СӨ «Сахаада спорт» спорт маастара. Республиканскай турнирдар чемпиона, призера, СӨ Федерация кубогын призера.
Слепцова Елена Владимировна- РФ спорт маастара, Россия чемпионатын спортивнай «Микс-файт» күрэх үрүҥ көмүс призера, СӨ кикбоксинг чемпиона, «Панкратион» спортивнай тустуу СӨ чемпиона.
«Спортивная семья» — Мария Александровна, Петр Афанасьевич Сивцевтар. Дьокуускай куоракка ыытыллыбыт «Здоровый наслег» республиканскай фестиваль чемпионнара.
«Лучшая спортивная команда» — Хатыҥ Арыы нэһилиэгин шахматистарын хамаандата. Нам улууһун хас да төгүллээх чемпионнара. Хамаанда чилиэттэрэ: Анатолий Матвеевич Матвеев, Туйаара Ивановна Жиркова, Сергей Егорович Неустроев, Валерий Степанович Эверстов, Мария Семеновна Охлопкова.
«Спортивный функционер»-Эверстов Иван Иванович, Хатыҥ Арыы нэһилиэк спортинструктора.
«Адаптивный спорт»-Литвинова Марина Дмитриевна. Москва куоракка ыытыллар Бүтүн Россиятааҕы «Золотой заяц» армрестлинг күрэҕин призера. СӨ армрестлинг чемпионатыгар 2 м.
Спортка үрдүк ситиһиилээх спортсменнарбытын өссө төгүл эҕэрдэлиибит.
«Сыл бастыннара» номинация хаһаайыттарынан буоллулар.
«Лучший сельхозтоваропроизводитель»- ИП Мухина Саргылана Николаевна.
«Лучший сельхозтоваропроизводитель»-СПоК «МТС-Агро» Соловьев Владислав Иннокентьевич.
«Лучший социальный партнер»- «Автопрофи», «Профистрой» генеральнай дириэктэрэ Эверстов Евгений Викторович.
«Содействие»- ИП Павлов Алексей Семенович.
«Сыл бастын общественнай түмсүүтэ»- Хатыҥ Арыы нэһилиэгин ветераннарын уонна пенсионердарын сэбиэтэ. Председатель Лебедева Оксана Ивановна.
«Достижение года»- Хатыҥ Арыы нэһилиэк ыччат уонна спорт отдела, дириэктэр Бурнашев Егор Константинович.
«Руководитель года»- Пономарева Саргылана Даниловна «Чороон» НАК дириэктэрэ.
«Семья года» — Людмила Васильевна, Николай Никифорович Петровтар.
«Творческий коллектив»- «Самородок» КДЬ сэб. Охлопкова Анна Аполлоновна.
«Коллектив года»- МБДОУ ЦРР №2 «Сандаара» сэб. Маркова Надежда Егоровна.
2025 сылга үтүө дьыаланы оҥорбут уонна ситиһиилэммит нэһилиэкпит олохтоохторугар сыллата баһылык аатыттан анал ааттар туттарыллаллар. Баьылык Иван Ноговицын бу сыл кыайылаахтарыгар анал ааттары туттарда:
«Биир ситим үлэ» — ИП Воронин Е.М.
«Бастыҥ общественнай хамсааһын»- «Сыдьаайа» добровольческай иистэнэр сыах, сал. Мальцева Д.И.
«Бастыҥ общественник»-Чирикова Мария Степановна, инбэлииттэр обществоларын председателя.
«Үтүө холобур»- ИП Федоров В.С.
«Үтүө холобур»-ИП Евсеев Е С.
«Бастыҥ общественнай хамсааһын» — ДНД «Хотой» командир Герасимов М.Б.
«Бастыҥ активист» -Назаров Айсен Петрович
«Үйэтэтии»- Стрекаловская Екатерина Васильевна
«Бастыҥ талаан»- Парников Талбан
«Бастыҥ сырдатааччы»- Сивцева Надежда Дмитриевна
«Үһүс үрдэл» -«Сыдьаайа» үҥкүү бөлөҕө сал. Ноговицына А.Ю.
Ааспыт сылга «Семья года» үрдүк аатын сүкпүт Марианна Дмитриевна, Егор Елисеевич Эверстовтар дьиэ кэргэттэрэ, быйыл бэйэлэрин дьиэ кэргэттэрин ааттарыттан «Кэскиллээх дьиэ кэргэн» анал аат номинация олохтоотулар. Номинацияны Аппааны сэлиэнньэтин олохтоохторугар Михаил, Анна Нестеровтарга туттардылар. Нестеровтар дьиэ кэргэн 4 оҕо тапталлаах ийэтэ, аҕата буолаллар. Михаил Владимирович И.Е.Винокуров аатынан Хатыҥ Арыытааҕы историяны уонна кыраайы үөрэтэр түмэл сэбиэдиссэйэ, нэһилиэк депутата, нэһилиэк футбольнай хамаанда чилиэнэ, Единай Россия Хатыҥ Арыытааҕы отделение секретаря.
Анна Яковлевна самозанятай, «Сарыада» ырыа ансаамбыл чилиэнэ, активистка. Улахан уол Ньургустаан тустууга, шахматка ситиһиилээх. Араас проектары суруйан чинчийэр үлэнэн дьарыктанар. Айнаара туйгун үөрэхтээх, шашкаҕа улуус призера, Арчын шашкаҕа республика призера. Оҕолор бары И.Е.Винокуров аатынан Хатыҥ-Арыы орто оскуолатыгар үөрэнэллэр. Кыра уол Айхал «Сандаара» оҕо уһуйаанын иитиллээччитэ.
Олус күүтүүлээх уонна долгутуулаах чааһынан нэһилиэк түөлбэлэрин үөрулээхтик чиэстээһин буолла.
Хатыҥ Арыы нэһилиэгэр уопсайа 7 түөлбэ баар. Аппааныга-4, Граф Биэрэгэр -1, Кыһыл Дэриэбинэҕэ -1. 2014 сылтан нэһилиэк түөлбэлэрин икки ардыларыгар культура, спорт, ыччат хайысхаларынан араас күрэхтэр, куонкурустар ыытыллаллар. Ааспыт 2025 сылга уопсайа алта спорт, сэттэ культуура уонна 1 ыччатка аналлаах күрэхтэр ыытылыннылар.
Быйылгы күрэхтэһии түмүгүнэн күрэххэ кыттыытын иһин туоһу суругунан наҕараадаланнылар «Молодежнай» түөлбэ сал.Замятина Татьяна Андреевна, Граф Биэрэгин «Восход» түөлбэтэ сал.Алексеева Анжелика Борисовна, Кыһыл Дэриэбинэ «Сандаара» түөлбэтэ сал.Платонова Александра Романовна, «Озернай» түөлбэ сал. Белолюбская Надежда Николаевна, 3 –с миэстэни ылла «Виктория» түөлбэ сал. Максимова Туйара Михайловна, 2-с миэстэни ылла «Чэчир» түөлбэ сал. Винокурова Марианна Васильевна, 1 миэстэни ылла «Саһарҕа» түөлбэ сал.Максимова Любовь Дмитриевна. Сыл устатата күүскэ үлэлэспит түөлбэ салайааччыларыгар «ДНС» маҕаһыыҥҥа сертификат туттулар.
Сыл бастыҥнара үбүлүөйдээх тэрээһин үрдүк таһымнаахтык ааста, биэчэри Марианна Винокурова, Петр Машников, Анна, Петр Охлопковтар, «Сыдьаайа» үҥкүү бөлөҕө киэргэттилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эҥсиэли", Надежда Сивцева