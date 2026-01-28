Тохсунньу 27 күнүгэр Чурапчы “Айылгы” норуот айымньытын дьиэтигэр улуус волонтердарын уонна уопсастыбаннай түмсүүлэрин маҥнайгы пуорума буолла.
Нэһилиэктэр, түмсүүлэр күүстэринэн атыы-тутуу дьаарбаҥката тэрилиннэ. Биир дойдулаахтарбыт ас-үөл арааһын аҕалан атыылаатылар, маны тэҥэ байыаннай дьайыы саҕаланыаҕыттан хайдах- туох үлэлииллэрин көрдөрөр быыстапканы туруордулар. Дьаарбаҥка түмүгүнэн 250 тыһ солк киирдэ. Үп байыаннай дьайыыга сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар ананар.
Пуорум аһыллыытыгар улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Яков Оконешников байыаннай дьайыы бэтэрээннэригэр, уоппускаҕа кэлэ сылдьар байыастарбытыгар, волонтердарга наҕараадалары туттарда. Ол курдук, волонтер Владислав Диодоров-Лаврентьев “СӨ Гражданскай көҕүлээһин туйгуна” бэлиэни, артиллерист Г.Д. Протодьяконов аатынан бэлиэни байыастар — Петр Анисимов, Самсон Голомарев, Василий Лукин, Иван Максимов, волонтер Ульяна Слепцова, Улуу Кыайыы 80 сыла бэлиэни байыас Ньургун Макаров, улуус баһылыгын бочуотунай грамотатын Аксинья Сивцева туттулар.
Махтал суругунан Болугуртан Татьяна Сергеева, Чурапчыттан Федора Седалищева, Ирина Кривошапкина, Дария Ефремова, Ольга Дьячковская, Дария Тарабукина, Альбина Варламова, Марианна Яковлева, Соловьевтан Надежда Макарова, Любовь Сергеева, Валентина Сергеева, Татьяна Кривошапкина уонна Анна Седалищева наҕараадаланнылар.
Форум сүрүн чааһын улуус баһылыгын солбуйааччыта, дьаһалта аппаратын салайааччыта Алексей Лобанов уонна “Аҕа дойдуну көмүскээччи” пуонда салайааччыта Сергей Атласов иилээн-саҕалаан ыыттылар. Манна Кыайыы туһугар күннэтэ кылааттарын киллэрсэ сылдьар түмсүүлэрбит, волонтердарбыт бэйэлэрин үлэлэрин сырдаттылар, этиилэрин киллэрдилэр.
Биир долгутуулаах түгэнинэн уоппускаҕа кэлэ сылдьар биир дойдулаах уолаттарбыт тыл этиилэрэ буолла. Кинилэр улуус ыытар гуманитарнай көмөтө олус суолталааҕын, хас биирдиилэригэр тиийэрин, үгүс үөрүүнү бэлэхтиирин бэлиэтээтилэр. “Биһиги улууспут көмөтө атын улуустардааҕар олус улахан, салалтабыт инники кирбиигэ бэйэлэрин харыстаабакка киирэн, хас биирдиибитигэр анаан эһиги ыыппыт көмөҕүтүн туттараллар. Манна улууспутугар Кыайыы туһугар үлэ-хамнас күүскэ барарын билэбит. Онон наһаа күндүтүк саныыбыт, салалтаҕа, чуолаан баһылыкпытыгар Степан Анатольевичка, өрүү кэлэр Алексей Гаврильевичка, эдьиийбитигэр Светлана Владимировнаҕа уонна улууспут бары олохтоохторугар дириҥник махтанабыт”, — диэн эттилэр.
Форум ыалдьыттарынан сүрэхтэрин сылааһынан үлэлии, волонтердуу сылдьар биир дойдулаахтарбыт Светлана уонна Владислав Диодоровтар-Лаврентьевтар буолаллар.
“Улуустааҕы 1-кы форум үрдүк тэрээһиҥҥэ ыытылынна. Волонтердар, уопсастыбаннай түмсүүлэр бэйэлэрин үлэлэрин кэпсээтилэр. Кырдьык даҕаны, Чурапчы улууһугар олус элбэх волонтерскай хамсааһын байыаннай дьайыы саҕаланыаҕыттан үлэлии-хамсыы сылдьаллар. “Норуот күүһэ- көмүөл күүһэ” дииллэринии, дьоммут-сэргэбит ас-үөл арааһын аҕалан атыылаатылар. Киирбит үп пуондаҕа туттарылынна. Бу форум саамай сүрүнэ диэн биир өттүнэн волонтердары бэйэ-бэйэлэрин кытта билиһиннэрии, иккис өттүнэн, мин санаабар, ыраах дойдубут туһугар туруулаһа сылдьар уолаттарбыт “биһиги туспутугар улууспут дьон кыһаллаллар эбит” диэн санаалара өссө бөҕөргүө буоллаҕа”, — диэн Светлана Владимировна санаатын үллэстэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Елена Макаринская