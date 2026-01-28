Тохсунньу 27 күнүгэр Горнай улууһун Бэрдьигэстээх нэһилиэгэр П.Д.Аввакумов аатынан киин библиотекаҕа «Улуус сайдыытыгар кэмиэрчэскэйэ суох хайысха оруола» диэн улуустааҕы кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэр 2025 с. үлэлэрин сырдатар Төгүрүк остуол ыытылынна.
Ааспыт сыллааҕы үлэни улуустааҕы «Ситим» бырайыак эйгэтин сүрүннээччитэ Семен Семенов сиһилии сырдатта. Ол курдук, кини ааспыт сылга Горнайга туһааннаах общественнай тэрилтэлэр дьон-сэргэ сөптөөх усулуобуйаҕа олороругар, нэһилиэктэр кэрэ көстүүлээх, сайдыылаах буолалларыгар федеральнай, региональнай бырайыактарга үлэлэһэннэр 21 мөл. 635 тыһ. 958 солк. үбү ылан, киэҥ хабааннаах үлэни ыыппыттарын бэлиэтээтэ. Дьэ, үрдүк көрдөрүү.
Түһүлгэ кыттыылаахтарыгар улуус баһылыга Никита Андреев истиҥ эҕэрдэтин, дириҥ суолталаах бырайыактар, хамсааһыннар кэҥээн, олоххо киирэн иһэллэригэр баҕа санаатын тириэртэ, Махтал суруктары үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттартаата.
Быйылгы “Доруобуйа” сылынан түөлбэлэринэн киэҥ хабааннаах үлэни ыытарга ыҥырда. Инникитин социальнай суолталаах бырайыактарга болҕомто уурарга этии киллэрдэ.
Аһаҕас кэпсэтиигэ бырайыак ааптардара үлэлэрин сырдаттылар, санааларын үллэһиннилэр. Кэпсэтии сүрүн сыалынан 2026 .с саҥа бырайыактары торумнаан, өйү-санааны түмэн, көҕүлээн ыытыы буолла. Нэһилиэктэргэ түөлбэлэр үлэлэрин көҕүлээн, уопуттаах дьон сүбэлэрин туһанан, сөптөөх үлэ ыытыллара былааннанна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Нина Сутакова