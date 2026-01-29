Амма улууһун баһылыга Степан Кузьмин ыксаллаах быһыыны-майгыны сэрэтиигэ уонна туоратыыга өрөспүүбүлүкэтээҕи хамыыһыйатын мунньаҕар кыттыыны ылла. Мунньаҕы өрөспүүбүлүкэ Ил Дархана Айсен Николаев салайан ыытта.
“Мунньахха сүрүн болҕомтону Ньурба улууһун Ньурбачаан нэһилиэгэр буолбут баһаарга туһулаатылар. Манна биэс киһи, ол иһигэр үс оҕо уокка былдьанна, икки киһитэ ыарахан туруктаах балыыһаҕа сыталлар. Бу олус хомолтолоох, ыарахан түгэн, барыбыт аһыыбыт буолар. Хомойуох иһин маннык улахан дьон уонна оҕо өлүүлээх баһаардар өрөспүүбүлүкэбитигэр кэнники кэмҥэ хас да түбэлтэтэ таҕыста. Ол курдук ыксаллаах быһыы-майгы Саха сиринээҕи Управлениета иһитиннэрбитинэн, бу сылга киирэн баран баһаарга 14 киһи, ол иһигэр 9 оҕо уокка былдьаммыт.
Онон бу буолан ааспыт мунньахха Ил Дархан өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн ураты баһаартан сэрэхтээх буолуу эрэсиимин биллэрэргэ быһаарыы ылынна. Биһиги Амма улууһугар эмиэ хас биирдии ыал бэйэтигэр баһаартан сэрэтэр тэриллэри туруорарын ураты хонтуруолга тутабыт уонна бу үлэни салгыы ыытыахпыт. Дьиҥинэн баһаар тахсыбатын туһугар кыра да ирдэнэр эбээт. Ол эбэтэр эргэ электрпроводкаларбытын уларытан, уотуо-күөһү сэрэхтээхтик туттан, АДПИ туруоран, оһоҕунан оттуллар дьиэ хаһаайыннара болҕомтолоох буолаллара ирдэнэр. Бары бииргэ күүспүтүн түмтэхпитинэ эрэ, иэдээн тахсыытын бопсуохпут”, — диэн баһылык Степан Кузьмин санаатын үллэһиннэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Амма олоҕо” хаһыат