СӨ бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Кирилл Бычков бүгүн, тохсунньу 29 күнүгэр, миниистирдэр кабинеттарын уочараттаах мунньаҕын ыытта.
Мунньахха хапытаалынай өрөмүҥҥэ көрүллүбүт үбү тыыры ырытылынна. Чуолаан, элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр уопсай бас билиигэ киирэр малларын өрөмүөннүүр өҥөлөр уонна үлэлэр испииһэктэрэ чопчуланна. Ону таһынан, уһуйааннары үбүлүүр нормативтары ырыттылар, култуура уонна духуобунай сайдыы министиэристибэтин балаһыанньатыгар уларытыылары көрдүлэр.
Элбэх кыбартыыралаах дьиэлэри хапытаалынайдык өрөмүөннүүргэ хатыланар пууннары соттулар уонна эбии үлэ көрүҥнэрин киллэрдилэр. Холобур, кээрэттибит өһүө таас билиитэлэрин уларытыы, инженернэй чинчийиилэрии ыытыы, дьиэ акылаатын, фасадын, сарайын, уу, гаас, электричество ситимнэрин өрөмүөннүүргэ чопчулааһыннар киирдилэр.
СӨ Ил Дархана Айсен Николаев эрдэ эппитинэн, бу бырагырааманы олоххо киллэрииттэн уонунан тыһыынча киһи олохторун хаачыстыбата быһаччы тутулуктаах. Билигин ити бырагыраама 3 328 дьиэни хабар, олортон 13% мас дьиэлэр — барыта 459 эбийиэк. Хапытаалынай өрөмүөн пуондата тэриллиэҕиттэн 2025 сылга диэри өрөмүөн 1 834 элбэх кыбартыыралаах дьиэҕэ ыытылынна. Инньэ гынан, 232 тыһыынча киһи олохторо-дьаһахтара тупсарылынна. Ыйыллыбыт кэм кэрчигэр 11,6 млрд солкуобай суммалаах 3 700 араас үлэ көрүҥэ ыытылынна.
2025 сыл тухары 132 дьиэ уопсай бас билиигэ киирэр малларын өрөмүөннээтилэр. 1 млрд солкуобай сууммалаах 253 араас үлэ ыытылынна. Онон 17 тыһыынчаттан тахса киһи олорор усулуобуйалара тупсарылынна.
Быйыл Хапытаалынай өрөмүөн пуондата 200-тэн тахса дьиэни өрөмүөннүүр былааннаах. ОДЬКХ уонна энергетика министиэристибэтин сайтыгар ол дьиэлэр аадырыстара таһаарыллыбыттара уонна куруутун саҥардылла турар.
Санатан эттэххэ, Арассыыыйа бэрэсидьиэнэ Владимир Путин хапытаалынай өрөмүөн пуондаларын үлэлэрин судургутар уонна түргэтэтэр анал сокуону илии баттаабыта. Ол сокуон Арассыыйа Федерациятын бырабыыталыстыбатын официальный сайтыгар тахсыбыта уонна күүһүгэр киирбитэ.
СӨ Аҕа баһылыгын уонна бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.
Мария Васильева хаартыскаҕа түһэриитэ, ЯСИА.