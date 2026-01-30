Тохсунньу 29 күнүгэр Горнай улууһун Бэрдьигэстээх нэһилиэгэр П.Д.Аввакумов аатынан киин библиотекаҕа улууспут историятыгар киирэр «Горнайга URBAAN сайдыыта» диэн дьоһун кинигэ биһирэмэ ыытылынна.
Кэскиллээх түһүлгэҕэ улуус баһылыгын бастакы солбуйааччыта Сардаана Стручкова, улуус баһылыгын солбуйааччыта Сахая Филиппова, СӨ «Урбааны өйүүр фонда» генеральнай дириэктэрэ Петр Максимов, Урбаан сайдар киинин салайааччыта Күндүүнэ Колесова, кинигэ сүрүн редактора, «Үлэ күүһэ» хаһыат кылаабынай редактора Күннэй Алексеева уо.д.а кыттыыны ыллылар.
Улууспут үрдүнэн бүгүҥҥү күҥҥэ 650 тахса киһи бу эйгэҕэ таһаарыылаахтык үлэлиир уонна улуус сайдыытыгар сүҥкэн кылааттарын киллэрсэллэр.
Бу сырдык кинигэ урбаан эйгэтин хоһууннарын, эдэр кэскиллээх урбаанньыттары биир сиргэ түмтэ. Күндү дьоммутугар үтүө тыл күндүтэ, махтал мааныта, эҕэрдэ эриэккэһэ этилиннэ.
Быйыл улууспут 95 сылыгар күндү бэлэх буолан, күн сирин көрбүт «Горнайга URBAAN сайдыыта» диэн үлэ бастыҥнарын үйэтиппит кинигэ «Горнай улууһа» муниципальнай оройуон дьаһалтатын, улуустааҕы Урбаан сайдар киинин уонна улуус урбаанньыттарын үбүлээһиннэринэн 139 тирааһынан, «Дани Алмас» ХЭТ типографиятыгар бэчээттэнэн таҕыста. Кинигэни бэчээккэ «Үлэ күүһэ» хаһыат редакцията бэлэмнээтэ.
Дьон-сэргэ олорор усулуобуйатын, сайдыытын тупсарар сыралаах хайысханы бигэтик тутар улууспут урбаанньыттарыгар уонна бу эйгэни өйүүр, өйдүүр улууспут, өрөспүүбүлүкэбит салалтатыгар, биир дойдулаахтарбытыгар үрдүк дабайыылары, бигэ тутулу баҕарабыт.
Урбаанньыттар үлэлэрэ улуус экономикатын биир сүрүн тутула буоларын бэлиэтиэх тустаахпыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Нина Сутакова,
Күннэй Алексеева хаартыскаҕа түһэриилэрэ