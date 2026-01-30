Олох сүүрээнин сырдыкка сирдиир сүдү күүһүнэн айымньылаах иэйии сарыаллаах, талба талаан кынаттаах кэрэ эйгэтэ буолар. Норуот үтүөҕэ дьулуура, кэлэр кэмҥэ эрэлэ, уһун үйэлэниитин түстүүр удьуордаах утума кэрэ эйгэтигэр тирэхтэнэр…
Тохсунньу 28 күнүгэр Аллараа Бэстээх бөһүөлэгэр В.В.Местников аатынан кииҥҥэ Култуура сылын үөрүүлээх аһыллыытын тэрээһинэ ыытылынна.
Бэлиэ биэтэк дириҥ суолтатын арыйар тэрээһин «Мэҥэ Хаҥалас киэн туттуута – кыайыыга кынаттыыр култуурата» диэн сүрэхтэнэн биэс көлүөнэ норуот сүрэҕин туппут, суолдьут сулус буолбут ылбаҕай ырыаларынан, тэтимнээх үҥкүүлэринэн өрө көтөҕүллүүлээхтик ыытылынна. Үөрүүлээх түгэн дууһа кылын таарыйар кырыымпа кылаан ырыатынан, «Кыталык» үҥкүү ансаамбылын эҕэрдэтинэн киэркэйдэ. 70-с, 80-с, 90-с, 2000, 2020 сылларга үлэни өрө туппут норуот, эйэлээх ыччат уоһуттан түспэккэ ылламмыт ырыалар дьиэрэйдилэр. Бу күн бар дьон сөбүлээн истэр ырыаһыттара Сардаана Осипова, Павел Егоров, Прокопий Федоров, Давид Трофимов, Сахая Макарова, кэскиллээх толорооччу Надя Сметанина, «Рябинушки», «Ай-тыын» ансаамбыллар, «Култуура уолаттара», «Аарык», «Кэрэли» квартеттар, «Гармония» аккордеонистар, «Кыталык» үҥкүү ансаамбыла уо.д.а улуус чаҕылхай талааннаахтара муусука алыптаах дорҕоонун умнуллубат түгэнин бэлэхтээтилэр.
Бу күн чэрчитинэн култуура эйгэтин бырайыактарын түһүлгэтэ тэрилиннэ. Улуус 17 тэрилтэтиттэн 25 кыттааччы айар идиэйэлэрин көмүскээтилэр.
Кыайыылааҕынан Ольга Захарова («Дууһа тыйаатырын «Кыбытык» бырайыага), Виталий Никифоров («Манньыаттаах уолун олоҥхолуу хоһуйуохха!»), Алтаана Зыкова («Ааҕыҥ»), Ирина Назарова («Сүгүрүйүү, сөргүтүү, сайыннарыы» методическай пуоруму тэрийэн ыытыы тосхоло), Александра Скрябина («Эн эмиэ биһиги курдуккун, эн — тэҥнээххин!») буоллулар. Бастыҥ бырайыактаах ааптардар үлэлэрин улуустааҕы култуура уонна духуобунай сайдыы салалтататын кытта ситимнээхтик сайыннаран олоххо киллэрэллэрэ былааннанар.
Бу курдук, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэриллибит Култуура сыла улууспутугар далааһыннаахтык саҕаланна.
`Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Изабелла Романова.