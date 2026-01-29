Бүгүн Чурапчыга И.Н.Винокуров аатынан «Айылгы» норуот айымньытын дьиэтигэр Чурапчы улууһун култууратын управлениетын, «Ай» народнай студия тэрийиилэринэн бэрт сэргэх, ураты тэрээһин ыытылынна.
Ол курдук, «Сөрүө-өрүү» диэн научнай-практическай конференция кылынан-сиэлинэн дьарыктанар, бу эйгэни сөбүлүүр, интэриэһиргиир дьону-сэргэни, норуот маастардарын, эспиэрдэри муста.
Манна Амма, Мэҥэ Хаҥалас, Уус Алдан, Таатта улуустарыттан, Дьокуускайтан, улууспут нэһилиэктэриттэн уо.д.а. кыттыыны ыллылар. Сарсыардаттан научнай-практическай конференция кыттааччылара үлэлэрин көмүскээтилэр, «Сиэл тойуга» Чурапчы уус-уран кэлэктиибин оҥоһуктарынан быыстапка аһылынна, күн иккис аҥаарыгар маастар-кылаастар, төгүрүк остуол тула кэпсэтии, ырытыһыы ыытылынна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Наталья Сибирякова, ааптар хаартыската.